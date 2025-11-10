Боялась камер больше, чем танка! Вот как финалистка «Есть девчонка одна» проходила полосу препятствий
На телеканале РТР-Беларусь стартовал третий сезон реалити-шоу «Есть девчонка одна». Очаровательные девушки, представители различных профессий, простых, но очень важных, cошлись в битве для того, чтобы выяснить, кто же всех милее, всех румянее и белее. И не только это. Разумеется, конкурсы дают возможность проявить себя как нельзя лучше со всех сторон.
Гостья программы Новое утро» на РТР-Беларуь – Татьяна Липавская, финалистка третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна».
Юрий Царев, ведущий:
Ваше участие в этом сезоне изначально было запланировано или все появилось спонтанно?
Татьяна Липавская, финалистка третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь:
Это получилось очень спонтанно, потому что мы визитку писали буквально за один день, нам надо было отснять, смонтировать и отправить. Просто пришло на работу предложение поучаствовать, девочки из отдела идеологии говорят: а давай! Ну, давайте.
Я инженер отдела безопасности полетов и качества. Я веду оба направления – и безопасность полетов, и систему менеджмента качества предприятия.
Юрий Царев:
Шоу для вас было вызовом или это все было: ай, для меня это семечки?
Татьяна Липавская:
Для меня это было вызовом. Когда я пришла на шоу, я до жути боялась камер. Камеры, съемка – вся съемочная группа меня подбадривала, потому что я боялась.
Александр Меженный, ведущий:
Для меня удивительно, что ты боялась камеры больше, чем танка.
Татьяна Липавская:
Была полоса препятствий, вокруг стреляли, дымились покрышки, такой хаос, танки катаются. К тому моменту уже даже камеры были не страшны.
Александра Каштанова, ведущая:
Что на этих испытаниях было самое сложное? Может быть, какой-то конкурс, который вы бы не решились повторить?
Татьяна Липавская:
Я когда прошла полосу испытаний, я сказала: а чего так мало?
Татьяна Липавская:
Одно из испытаний было – надо было проползти под колючей проволокой и собрать с нее вымпелы. Когда я свое задание выполнила, поняла, что девочка, которая проходила испытания со мной, промахнулась немножко. Время идет, а у нас на время командный конкурс, поэтому я не задумываясь просто нырнула в ее колючую проволоку.
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