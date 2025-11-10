Боялась камер больше, чем танка! Вот как финалистка «Есть девчонка одна» проходила полосу препятствий

На телеканале РТР-Беларусь стартовал третий сезон реалити-шоу «Есть девчонка одна». Очаровательные девушки, представители различных профессий, простых, но очень важных, cошлись в битве для того, чтобы выяснить, кто же всех милее, всех румянее и белее. И не только это. Разумеется, конкурсы дают возможность проявить себя как нельзя лучше со всех сторон. Гостья программы Новое утро» на РТР-Беларуь – Татьяна Липавская, финалистка третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна». Юрий Царев, ведущий:

Ваше участие в этом сезоне изначально было запланировано или все появилось спонтанно?

Татьяна Липавская, финалистка третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь:

Это получилось очень спонтанно, потому что мы визитку писали буквально за один день, нам надо было отснять, смонтировать и отправить. Просто пришло на работу предложение поучаствовать, девочки из отдела идеологии говорят: а давай! Ну, давайте. Я инженер отдела безопасности полетов и качества. Я веду оба направления – и безопасность полетов, и систему менеджмента качества предприятия. Юрий Царев:

Шоу для вас было вызовом или это все было: ай, для меня это семечки? Татьяна Липавская:

Для меня это было вызовом. Когда я пришла на шоу, я до жути боялась камер. Камеры, съемка – вся съемочная группа меня подбадривала, потому что я боялась.

Александр Меженный, ведущий:

Для меня удивительно, что ты боялась камеры больше, чем танка. Татьяна Липавская:

Была полоса препятствий, вокруг стреляли, дымились покрышки, такой хаос, танки катаются. К тому моменту уже даже камеры были не страшны. Александра Каштанова, ведущая:

Что на этих испытаниях было самое сложное? Может быть, какой-то конкурс, который вы бы не решились повторить? Татьяна Липавская:

Я когда прошла полосу испытаний, я сказала: а чего так мало?