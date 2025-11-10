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День чествования ветеранов органов внутренних дел МВД отмечают в Беларуси

10 ноября 2025 07:46
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День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД отмечают в Беларуси. Для старшего поколения это знаковая дата, связанная с днем рождения и становления советской милиции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День чествования ветеранов органов внутренних дел МВД отмечают в Беларуси-2

Она символизирует преемственность поколений и уважение к лучшим милицейским традициям. Сегодня, 10 ноября, в Минске состоится ритуал у памятника сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебного долга, – церемония возложения цветов. Также на площади Государственного флага запланировано принесение клятвы воспитанниками военно-патриотических клубов, созданных в системе МВД. 

# МВД Беларуси

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