Искусство кладки. В Минске назвали имена лучших каменщиков страны. На одной из столичных строительных площадок прошел финал республиканского конкурса профессионального мастерства. Так, первое место заняли Дмитрий Диковицкий, учащийся Пинского государственного колледжа строителей, и Алексей Жарский – сотрудник Стройтреста №35 столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финальном состязании приняли участие 14 команд: семь опытных работников строительных предприятий и столько же учащихся профильных колледжей. Все прошли отбор на региональных этапах, чтобы побороться за звание лучшего в своем деле. Профессиональное соревнование продлилось два дня, конкурсанты показали навыки в возведении кирпичных стен. Критериями оценки стали не только скорость, но и безупречное качество работы. Примечательно, что конкурсное задание имело практическое применение: возведенные конструкции будут использованы на строящемся объекте.

Роман Арестов, каменщик Могилевского строительного трест №17 ордена Трудового Красного Знамени: Чтобы успешно выступить в конкурсе, конечно, нужен профессионализм. Без этого никак. Работаю больше 10 лет. Почему я пришел? Мне захотелось, понравилось. Многие приходят после колледжа и бегут в армию или на другую работу. Мне понравилось – остался.

Дмитрий Просвиряков, председатель Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:

Это у нас уже в этом году второй конкурс. Первый проходил в Слуцком районе. Там участвовали более 67 профессионалов-каменщиков. Тоже сделан большой объем работы. Также проводим конкурсы по различным профессиям. И штукатур, и плиточник-облицовщик, и маляр. Это все делаем для того, чтобы улучшать имидж рабочих профессии. Чтобы наши молодые специалисты, которые приходят на объект, видели уровень профессионализма.

Конкурсы мастерства для многих – возможность не только продемонстрировать свой профессионализм, но и получить ощутимую поддержку. Как правило, коллективные договоры предприятий предусматривают для участников и победителей меры поощрения, включая материальные выплаты и возможность повышения квалификационного разряда.