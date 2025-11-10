Тактильные экскурсии для незрячих и слабовидящих проводят в Гродно

В Гродно проводят тактильные экскурсии для незрячих и слабовидящих. Проект работников специальной библиотеки пользуется популярностью и постоянно пополняется новыми объектами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь у инвалидов по зрению есть возможность ближе познакомиться с Кафедральным собором Святого Франциска Ксаверия. Этот католический храм – одна из главных достопримечательностей областного центра. Форму архитектурных сооружений незрячим и слабовидящим людям помогают представить тактильные пособия.

Евгений Амосенок, викарий Кафедрального костела Святого Франциска Ксаверия в Гродно: Наши сегодняшние гости – очень особенные. На самом деле. нужно было подготовиться: каким образом описать, каким образом они могут, прикасаясь к каким-то деталям, понять, что происходит в этом костеле. Это очень интересно, и люди, которые сюда пришли, очень образованные, они очень много знают.

Петр Иванович, житель Гродно:

Подобные экскурсии всегда подразумевают, что мы что-то тактильно изучаем, какие-то объекты, о которых, возможно, было представление, как они выглядят, а, может быть, даже и не было. И понятно, всегда что-то новое узнаешь на таких экскурсиях.

Тактильные экскурсии для незрячих и слабовидящих в Гродно проводят уже не первый год. В рамках проекта инвалиды по зрению посетили различные храмы, познакомились с архитектурой исторического центра города.