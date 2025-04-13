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Телиженко: в Штатах выборы выигрывают те, у кого есть деньги

13 апреля 2025 19:45
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Тарифный блицкриг. Как тарифная война Трампа скажется на американской торговой политике и глобализации, обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить». 

Телиженко: в Штатах выборы выигрывают те, у кого есть деньги-2

Андрей Телиженко, эксперт-американист:
В основном есть полная поддержка президента США. И сейчас то, что говорится про выборы, надо поломать эту тенденцию, чтобы не было возможности глобалистам и неоконсерваторам финансировать этот процесс выборов, их доноров, которые сейчас имеют полные капиталы. Тут профессионалы говорят про экономику непосредственно, а я говорю про политику. То, что происходит с командой Трампа, какое есть видение более упрощенное, чтобы понимали, что же происходит за кулисами.

Поломать возможность финансировать дальше донорами Демократической партии процессы выборов и вливать туда колоссальные деньги, чтобы перебить их тенденцию в выигрышах. Это тоже очень большой процесс. В Штатах выборы выиграют те, у кого есть деньги, за кем стоит большой капитал. Там демократии как таковой нет – есть демократия доллара. И Трамп пытается сейчас бороться с этим, спасая параллельно экономику, проводя какие-то войны, как мы говорим, экономические, но в то же время идет распределение рынка, влияние на все эти процессы.

# Андрей Телиженко # Международная политика # политика США # Дональд Трамп

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