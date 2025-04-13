Митрахович: ещё 20 лет политики, которую предлагала Демпартия США, и можно было бы переходить на юани

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ:

Все больше и больше Китай может производить товаров и услуг, сопоставимых с американскими. В чем-то, например, в очень высоких технологиях или там в сферах услуг даже, Китай может превзойти американцев. И тогда вот эта вся система, построенная на огромном долге, который никто не собирается повышать, на долларе, она может просто рухнуть. Просто прошло бы еще 20 лет в такой политике, которую предлагала бы Демократическая партия, и можно было бы спокойно переходить на юани и на все остальное. Поэтому нужно было, грубо говоря, взорвать эту ситуацию и предпринять меры. Но вот насколько этот подход в итоге окажется успешным – это отдельный вопрос. Потому что есть проигравшие в Америке, есть недовольные, в том числе есть недовольные внутри команды Трампа. Мы все знаем, скажем, позицию Илона Маска, которая не совпадает сейчас с позицией Трампа. Поэтому, ну что же делать, политика искусства возможна. Если Дональд Трамп решил взорвать ситуацию, повысить ставки в игре, теперь придется доказывать, что он способен эту рискованную политику проводить в жизнь.