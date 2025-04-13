Какая ключевая цель у Дональда Трампа? Мнение эксперта-американиста

Андрей Телиженко, эксперт-американист:

То, что было сказано, уже это надо применить в систему. Это быстро. Глобалисты сильно затянули весь мир. Ее надо сейчас ломать через колено. Причем новые элиты в Штатах, которые понимают, что по-другому спасти ситуацию в национальных интересах Соединенных Штатов Америки невозможно. У них сейчас количество золота не такая цифра, которая официально всем озвучена, а намного меньше. Ситуация по долгу критическая. И затраты бюджета выше, чем они платят тот же госдолг – 4,5 триллиона долларов в год. Эта оплата только идет по госдолгу, а растраты бюджета около 7-7,5 триллиона долларов, а прибыль где-то около 8. Так что, как говорится, дебет с кредитом не сходится. И надо быстро ломать систему, которая была построена глобалистами, которые в своих интересах играли, а не в интересах тех стран, которые они представляли. И это сейчас делает Дональд Трамп. Играет в интересах Соединенных Штатов Америки. Если это кому-то не нравится, это те люди, которые представляют глобалистический мир, и они будут протестовать против этих всех новшеств, которые вводит сейчас Дональд Трамп и играет в свою игру.