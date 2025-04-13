У тарифной войны Трампа есть плюсы – эксперт рассказал, в чём выгода России

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ:

Есть и плюсы от текущей ситуации, будем говорить откровенно, в чем-то это звучит эгоистично, но это правда. Когда Дональд Трамп и Европейский Союз схватились по поводу санкций, когда Трамп отдаляет от себя Китай, он тем самым подталкивает Китай к России. То есть Запад, занятый разборкой внутри себя, Запад, отдаляющийся от Китая, – это не тот Запад, который сможет эффективно поддерживать Украину, с которой Россия имеет конфликт. Поэтому в чем-то эта ситуация даже России выгодна.

Но вот как эти плюсы и минусы совместить, это, конечно, отдельная игра потребуется. Я думал, здесь потребуется игра и с самими американцами. Например, наши переговоры, которые ведутся с ними по поводу украинского конфликта, неизбежно будут учитывать и текущую ситуацию. Трамп даже сказал, что мы не объявляем тарифы в отношении России, потому что ведем более масштабный диалог, и тарифы там будут только одним из элементов.

Параллельно к тому, что Трамп ведет тарифные войны со значительной частью земного шара, он говорит, что может ввести вторичные санкции опять же в виде тарифов за то, что какие-то страны, например, Китай или Индия, или Турция покупают в России ее энергоресурсы. Мне кажется, что в текущей ситуации, если такую попытку применить, будет еще больше хаоса в международной торговле. Мне кажется, еще большее отдаление Китая и Индии от Америки. Поэтому здесь, конечно, у всех сложная игра. И России сложно, и Трампу сложно. Но самая, наверное, сложная ситуация у Европы. Потому что они вообще не могут никак выполнять свои предыдущие стратегии.