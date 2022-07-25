Проводятся обследование, испытания и ремонт. К осенне-зимнему периоду готовят тепловые сети Минска

Новости Беларуси. Тепловые сети столицы готовят к осенне-зимнему периоду. Проводятся обследование, испытания и ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Тепловые сети столицы готовят к осенне-зимнему периоду. Проводятся обследование, испытания и ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По мере старения теплосети модернизируют. Одним из эффективных решений является переход на применение ПИ-труб. Это обусловлено не только снижением теплопотерь, но и резким повышением надежности теплотрасс, а также увеличением межремонтного периода. Срок эксплуатации таких труб составляет минимум 30 лет. До 30 августа все ремонтные работы должны быть завершены.
Олег Жур, директор филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду оборудования минских тепловых сетей планово и в срок выполнены ремонты оборудования наших котельных, плановая замена, реконструкция тепловых сетей. Запланирована плановая замена 45 километров тепловых сетей по Минску, 20 из них по ремонту и 25 по реконструкции.
Активно ведут подготовку к отопительному сезону и организации ЖКХ. Идет ремонт стыков, кровель, электрооборудования жилых домов, приборов учета.