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Проводятся обследование, испытания и ремонт. К осенне-зимнему периоду готовят тепловые сети Минска

25 июля 2022 14:30
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Новости Беларуси. Тепловые сети столицы готовят к осенне-зимнему периоду. Проводятся обследование, испытания и ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проводятся обследование, испытания и ремонт. К осенне-зимнему периоду готовят тепловые сети Минска-1

По мере старения теплосети модернизируют. Одним из эффективных решений является переход на применение ПИ-труб. Это обусловлено не только снижением теплопотерь, но и резким повышением надежности теплотрасс, а также увеличением межремонтного периода. Срок эксплуатации таких труб составляет минимум 30 лет. До 30 августа все ремонтные работы должны быть завершены.

Проводятся обследование, испытания и ремонт. К осенне-зимнему периоду готовят тепловые сети Минска-4

Олег Жур, директор филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду оборудования минских тепловых сетей планово и в срок выполнены ремонты оборудования наших котельных, плановая замена, реконструкция тепловых сетей. Запланирована плановая замена 45 километров тепловых сетей по Минску, 20 из них по ремонту и 25 по реконструкции.

Активно ведут подготовку к отопительному сезону и организации ЖКХ. Идет ремонт стыков, кровель, электрооборудования жилых домов, приборов учета.

# Отопительный сезон # общество # Олег Жур # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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