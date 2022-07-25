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Нацбанк Беларуси упростил открытие счетов для нерезидентов

25 июля 2022 15:05
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Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси упростил процедуру открытия банковских счетов нерезидентам. Это поможет белорусским предприятиям проводить расчеты по внешнеторговым договорам в условиях действия санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк Беларуси упростил открытие счетов для нерезидентов-1

Банк развития и другие банки вправе проводить идентификацию, верификацию и актуализацию информации о нерезидентах – контрагентах белорусских компаний на удаленной основе с применением процедуры web-ID. В регуляторе заверили, что до 2022 года будут гибко решать вопросы, возникающие в условиях санкций.

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# Государственная политика в сфере банковской деятельности # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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