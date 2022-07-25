Впереди тёплые будни. Брестская область вышла в лидеры по уборке урожая
Новости Беларуси. В Беларуси стартовала массовая уборка зерновых культур. На 25 июля намолот зерна в стране превысил 630 тысяч тонн. Собрать урожай успели более чем со 150 тысяч гектаров, что составляет всего 7 % от засеянных площадей. В лидерах по уборке полей – Брестская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь успели обработать более 18 % от запланированной территории. Почти вдвое меньше – в Гомельском регионе. Около 8 % от плана уже выполнили аграрии Гродненской области. В Минской – результат составил 7 %. В выходные темпы жатвы пошли на незначительное снижение из-за переменчивой погоды. Порывистый ветер способствовал полеганию культур на некоторых полях. Впрочем, белорусские сельскохозяйственники с подобными ситуациями сталкиваются ежегодно и знают алгоритм действий. По прогнозу Белгидрометцентра, впереди умеренные теплые будни с кратковременными осадками, что не должно создать больших проблем.
Местная уборка зерна в Беларуси началась на прошлой неделе. 25 июля был дан старт массовым работам на полях. Площади зерноуборочных культур значительно больше, чем в 2021 году. Ожидается, что с учетом кукурузы будет собрано свыше 9 миллионов тонн зерна. В уборочной кампании 2022 года задействовано 7,5 тысячи комбайнов. По словам специалистов, после уборки урожая работа не заканчивается – важно не допустить его гибели и порчи при хранении.