Впереди тёплые будни. Брестская область вышла в лидеры по уборке урожая

Новости Беларуси. В Беларуси стартовала массовая уборка зерновых культур. На 25 июля намолот зерна в стране превысил 630 тысяч тонн. Собрать урожай успели более чем со 150 тысяч гектаров, что составляет всего 7 % от засеянных площадей. В лидерах по уборке полей – Брестская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь успели обработать более 18 % от запланированной территории. Почти вдвое меньше – в Гомельском регионе. Около 8 % от плана уже выполнили аграрии Гродненской области. В Минской – результат составил 7 %. В выходные темпы жатвы пошли на незначительное снижение из-за переменчивой погоды. Порывистый ветер способствовал полеганию культур на некоторых полях. Впрочем, белорусские сельскохозяйственники с подобными ситуациями сталкиваются ежегодно и знают алгоритм действий. По прогнозу Белгидрометцентра, впереди умеренные теплые будни с кратковременными осадками, что не должно создать больших проблем.