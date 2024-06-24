Боровик: американцев абсолютно устраивает использование тактического ядерного оружия в Европе

Вадим Боровик, политолог:

Ситуация крайне опасная, мы в шаге от войны в Европе. Правильно говорил президент Сербии о том, что сегодня мы подходим к фазе неуправляемой эскалации, когда не политики будут определять ход развития событий, а когда события будут диктовать поведение политиков.

И потом американцы будут изображать на лице непонятное выражение, как будто они ни при чем, будут набивать карманы, а мы здесь будем друг друга уничтожать. Инфраструктура создается, техника перебрасывается. Идет эскалация даже в ключе тактического ядерного оружия, а американцев абсолютно устраивает использование тактического ядерного оружия в Европе, и они будут аплодировать стоя, если Россия первая применит его.

Следующим шагом будет исключение из постоянных членов Совета безопасности ООН и дополнительные санкции, поэтому они это и провоцируют. Не нужно делать из американцев немощных, недееспособных лиц, особенно не надо смотреть на этих президентов престарелых. Не из больничной койки эти решения принимались, а принимались финансово промышленными кругами. Уже в заготовленные регионы, куда может переводиться капитал, – это страны Азии, Северная Америка. Уже они чипы свои из Тайваня – частично производство перевели в Северную Америку, вооружение и прочее. Ситуация опасная, и нам сегодня нужно делать все для деэскалации. Позиция о том, что мы здесь до конца и будем воевать, приведет к катастрофе. Мы должны катастрофы не допустить.

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