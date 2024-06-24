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Белорусы получили главный приз «Золотой зонтик» на V Молодёжном театральном форуме стран СНГ– пообщались с актёрами

24 июня 2024 13:18
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Белорусские драматурги стали лучшими на V Молодежном театральном форуме стран СНГ. Спектакль Евгения Корняга и Екатерины Аверковой занял первое место и получил главный приз – «Золотой зонтик», а также почетный диплом от ассоциации критиков. Чем спектакль «Пачупкі» покорил сердца жюри и какие важные темы он поднимает?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Никоненко и Юлия Гружевская, актеры Республиканского театра белорусской драматургии.

Ольга Бурлакова, ведущая:
О чем все-таки спектакль?

Белорусы получили главный приз «Золотой зонтик» на V Молодёжном театральном форуме стран СНГ– пообщались с актёрами-1

Александр Никоненко, актер Республиканского театра белорусской драматургии:
Спектакль «Пачупкі» – это первая часть белорусской фольклорной трилогии, основанной на белорусских народных песнях. В этом спектакле мы разговариваем со зрителем на тему рождения. Проблем, которые связаны с этим, с переживаниями и эмоциями.

Подробнее в видео.

# Театр # общество # Ольга Бурлакова

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