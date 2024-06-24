Белорусы получили главный приз «Золотой зонтик» на V Молодёжном театральном форуме стран СНГ– пообщались с актёрами

Белорусские драматурги стали лучшими на V Молодежном театральном форуме стран СНГ. Спектакль Евгения Корняга и Екатерины Аверковой занял первое место и получил главный приз – «Золотой зонтик», а также почетный диплом от ассоциации критиков. Чем спектакль «Пачупкі» покорил сердца жюри и какие важные темы он поднимает?

Александр Никоненко, актер Республиканского театра белорусской драматургии:

Спектакль «Пачупкі» – это первая часть белорусской фольклорной трилогии, основанной на белорусских народных песнях. В этом спектакле мы разговариваем со зрителем на тему рождения. Проблем, которые связаны с этим, с переживаниями и эмоциями.