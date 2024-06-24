Белорусы получили главный приз «Золотой зонтик» на V Молодёжном театральном форуме стран СНГ– пообщались с актёрами

Белорусские драматурги стали лучшими на V Молодежном театральном форуме стран СНГ. Спектакль Евгения Корняга и Екатерины Аверковой занял первое место и получил главный приз – «Золотой зонтик», а также почетный диплом от ассоциации критиков. Чем спектакль «Пачупкі» покорил сердца жюри и какие важные темы он поднимает?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Никоненко и Юлия Гружевская, актеры Республиканского театра белорусской драматургии.
Ольга Бурлакова, ведущая:
О чем все-таки спектакль?