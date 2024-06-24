Монахи поселились после принятия православия на Руси. Игумения рассказала историю монастыря в Брестской крепости

Игумения Александра (Жарин), настоятельница Рождество-Богородицкого монастыря в Бресте:

История этого места очень богатая, она уходит в глубину веков древнего города Берестье. В былые времена здесь подвязались монахи, а в XIX веке царь Александр I на западных рубежах построил Брестскую крепость. Теперь это территория называется Южный остров Брестской крепости, или Волынское укрепление. Эта территория называлась Госпитальным островом, здесь размещались военные госпитали. А также в этом здании была еще полковая школа 84-го стрелкового полка. А если взглянуть еще вглубь времен, есть сведения о том, что на этой территории, на берегу Буга, поселились православные монахи вскоре после принятия на Руси православия. Образовался общежительный православный монастырь, который дал жизнь городу.

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