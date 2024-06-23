Вадим Боровик назвал варианты развития конфликта в Украине: надо отталкиваться от позиции России

Запад против компромиссов. Почему сегодня серьезный разговор об урегулировании украинского конфликта невозможен?

Вадим Боровик, политолог:

Какие есть четыре варианта? Нельзя допустить дестабилизации ситуации внутри политической России, вплоть до ее расчленения. Может быть. Нельзя исключать. Будем исключать, сможем допустить. Никто не думал, что Пригожин пойдет на Москву. Я за две недели сказал, что нельзя допускать таких вот пикировок между Министерством обороны и частными военными структурами. И через две недели начался поход на Москву. Второй момент – дестабилизация ситуации в Украине, качественная работа службы внешней разведки в Европе и в Украине, и на условиях России соглашение. Возможен вариант. Вот надо к этому идти. Хороший вариант. Самый лучший. Теперь плохой, очень вероятный вариант. Очень плохой вероятный вариант. А потом скажу то, что 99% будет. Так очень плохой вероятный вариант – без пяти минут война, 30-40 %. В Европе нас разутюжат, вывернут кишки, потом сядем за стол переговоров и будут нас восстанавливать.

И вот вариант реальный, что будет. Путин вам обозначил, в принципе, стартовую договорную позицию России. От нее надо отталкиваться и, в принципе, я уверен, в каких-то моментах даже могут быть подвижки. Украина в том числе тоже будет готова к подвижкам, если сегодня мы сумеем – единственный шанс – продемонстрировать реальную угрозу Вашингтону. Там не одна подводная лодка у нас плавает, а мы должны там демонстрировать нормальное присутствие, в том числе флот до размещения там тактического ядерного оружия. Я об этом говорил Александру Григорьевичу полтора года назад. Он говорил мне, что Владимир Владимирович ему ответил, что у нас подводные лодки могут всплыть в любой точке мира. Надо разместить там тактическое ядерное оружие. Тогда они будут соглашаться с тем, чтобы вывезти из Европы тактическое ядерное оружие. Далее идем. Мы договаривались, в каждой стране, я вам говорю, что будет, скорее всего, дадут сохранить лицо. Не будет этой полной победы, забудьте вот эти шапкозакидатели, забудьте этого, не будет 100 %.

У вас у обоих есть стратегический ядерный потенциал, у вас экономика все-таки той коалиции на порядок больше, и Китай не готов уложить собственную экономику на лопатки и все сдать. Там очень сильно завязана в первую очередь на ЕС экономика, а потом на США. Поэтому все-таки придется договариваться. Каждой стране дадут сохранить лицо. Россия объяснит, что мы отстояли свою позицию в мире, не позволили с нами разговаривать с позицией силы. Поддержали наших братьев в Донецке, в Луганске и прочее. Продемонстрировали мощь Российской Федерации. Украина, вот в Финляндии, помните, был конфликт. Щелкнули по носу Советский Союз, кусок откусили, но все равно мы остались суверенным государством. Разрешат интеграцию в ЕС, потом начнут говорить и о блоках военных, к сожалению, но будут они это делать. И обоснуют для своего внутреннего электората: воевали, сражались, но, так скажем, не получилось. Будет заморозка по северокорейскому сценарию, 99 %, как бы ни хотелось, но там мир 70 лет. 70 лет мир. Лучше мир 70 лет.

Рафаэль Ордуханян, политолог, американист (Россия):

В данной ситуации я уже вообще не могу согласиться с коллегой, потому что то, что вы сейчас говорили, это конечно же... Вы сейчас говорите таким образом, как будто есть и был вообще выбор – война или мир. Вопрос сейчас стоит, выбор, это, кстати, как сейчас и в Америке, выбор между плохим и еще худшим. В любом случае. По поводу войны – то, о чем мы с вами говорим, послушайте, о чем вы говорите? Мы воюем с НАТО. Мы воюем сейчас. Второе, тактическое оружие. Ну что, у нас и так уже был этот Карибский кризис. Что, мы сейчас будем дразнить, дергать за бороду, как говорится, старичка Байдена в этой ситуации? У нас сейчас принципиально другие абсолютно вооружения. Я ведь не зря вам сказал и вы, коллега, согласились, я так понимаю, что в военной сфере у нас колоссальное сейчас преимущество. Почему сейчас американцы лихорадочно выделяют деньги на строительство дополнительных двух ракетоносцев, подводных лодок? Да потому, что наши ракетоносцы сейчас в той форме, в какой они есть, это я просто не думаю, что я открою какой-то секрет, но один наш ракетоносец «Князь Владимир» и «Донской», которые сейчас мы новые ввели в строй, он один, один ракетоносец может уничтожить территорию восточного побережье Америки от Монреаля до Флориды. Просто истереть это все с лица земли одним залпом. Зачем нам там тактическое какое-то оружие? Ситуация изменилась принципиально. Мы на войне уже. Уже не нужно говорить о том, что хорошо бы было бы так, хорошо бы было вот так. Это наши враги. Мы сейчас исходим из концепции, что там, на той стороне... Вадим Боровик:

Что мы делаем? Идем на военную операцию в Европе?