Ордуханян: политическое влияние России стало гораздо сильнее – появился ещё один парень на районе

Рафаэль Ордуханян:

Россия сейчас абсолютно перехватила доминирование в этой области. Политическое влияние России гораздо сильнее. Экономическое мы возьмем. Китай сейчас бросил вызов по паритету. Уже, как говорится, он впереди Америки давным-давно. Более того, мы подтянулись. Россия обошла Японию, обошла Германию. Возьмите, так сказать, теперь военную сферу. Да нет, военная сфера оспорена.

Мы обладаем сейчас такими видами оружия, которые даже и не снились пока еще ни американцам, ни Западу. Остались две сферы, где они доминируют пока – финансовая и информационная. И здесь мы выбиваем тоже у них почву. Мы с вами прекрасно знаем, что происходит с дедолларизацией так называемой. Поэтому сейчас, в данный момент, соглашаясь с темой о том, что да, стоят круги, да, стоят те, кто такие диктуют. Но, ребята, появился еще один парень на районе, а вы не заметили. И уже не вам решать и говорить, кто по какой стороне ходит, кто что кушает и кто что пьет. Сейчас появились силы, которые говорят.