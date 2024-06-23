Завершится ли конфликт в Украине в 2024-м? Мнения экспертов

Запад против компромиссов. Почему сегодня серьезный разговор об урегулировании украинского конфликта невозможен? В этом году боевые действия завершатся? И способствуют ли подобные мероприятия, как «саммит мира», этому на самом деле?





Вадим Боровик, политолог:

Во-первых, надо делать все для того, чтобы были предпосылки к завершению конфликта. Есть несколько сценариев развития ситуации. Один из сценариев предполагает возможность заключения соглашения. Второе. Касательно «саммита мира». Без участия обеих сторон это невозможно. Очевидно было, что это был дипломатический, политический шаг Украины с целью усиления своей договорной позиции. Кстати говоря, вот мы сегодня слышим обе позиции, и Российской Федерации, и Украины. Путин озвучил одну накануне. Вот смотрите, некоторые говорят, ультиматум. Это не ультиматум, это стартовая позиция для переговоров. Я уверен, что и Украина, и Россия могут пойти на уступки взаимные.



Какими они будут? Зависит от ситуации на земле. Если в ходе операции на земле одна из сторон усилит свою позицию существенно, но мы будем рассчитывать и поддерживать нашего союзника, то, естественно, одна договорная позиция может измениться не в пользу противоположной стороны. Но в целом сегодня Россия демонстрирует желание вести переговоры. Проблема в том, что Украина не готова на те условия, которые предлагает Россия.

Рафаэль Ордуханян, политолог, американист (Россия):

В данной ситуации, я думаю, мы все прекрасно понимаем, что позиция России очерчена понятно. Позиция Украины в данном случае, она не может быть в какой-либо степени даже приближена к тому, что мы называем реал-политик. Это люди, они совершенно не то что не могут осознать реалии, перед которыми они сейчас стоят, они не хотят этого делать.



И в данной ситуации мы прекрасно понимаем, что это уже, в принципе, Украина ничего и не решает. Вы задали очень, так сказать, такой, с одной стороны, провокационный вопрос, вот в этом году завершится, допустим, конфликт или нет. Он не завершится, потому что у нас куча событий, которые абсолютно, казалось бы, не связаны с отношениями России и Украины и тому, что сейчас происходит там. У нас сейчас прошли выборы в Европейский парламент. У нас сейчас грядут в ноябре выборы в Соединенных Штатах Америки.



Поэтому мы должны рассматривать конфликт, который сейчас происходит в Украине, исключительно в контексте глобальных процессов, которые происходят. И мы с вами, я думаю, сейчас прекрасно понимаем, особенно после визита нашего президента [Владимира Владимировича Путина – прим. ред.] в КНДР, сейчас во Вьетнам, учитывая характер отношений, которые выстраиваются с Китаем.