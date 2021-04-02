Борьба с деструктивными силами, работа СМИ и защита персональных данных. У белорусских парламентариев началась весенняя сессия

Новости Беларуси. В белорусском парламенте открылась весенняя сессия. Депутаты и сенаторы приступили к рассмотрению очередного пакета документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борьба с деструктивными силами и героизацией нацизма, работа СМИ и защита персональных данных белорусов. Это лишь часть вопросов. В целом работа пятой сессии отражает основные приоритеты VI Всебелорусского собрания. Это укрепление суверенитета, стрессоустойчивости экономики и социальной стабильности. Каких изменений ожидать, узнавала Ксения Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

Весеннюю сессию Палаты представителей уже сейчас можно назвать одной из самых резонансных. Депутаты под пристальным вниманием белорусов, ведь в повестке общественная безопасность, противодействие деструктивным силам и повышение качества жизни людей.

Первый день весеннего законотворческого сезона и сразу 12 проектов к рассмотрению. Пятая сессия Палаты представителей наверняка станет своеобразным срезом того, что здесь и сейчас волнует белорусов. Среди накипевших в обществе тем – героизация нацизма, экстремизм и массовые мероприятия с совсем не мирным осадком.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На первый план сегодня, безусловно, выходит задача надежного обеспечения безопасности и защиты граждан от деструктивных сил, стремящихся расколоть белорусское общество и отбросить республику в развитии на десятилетия назад. Да, мы выдержали беспрецедентное давление. Но, как оказалось, в отличие от многих стран наше законодательство слишком либерально, чтобы давать симметричные ответы на новые формы экстремизма и информационной агрессии. Устранить этот пробел – прямая обязанность депутатов.

Подготовка к весенней сессии парламента шла параллельно общественному диалогу белорусов. Что волнует людей, чего не хватает для спокойной жизни и чего опасаются жители страны? VI Всебелорусское народное собрание расставило приоритеты. Потому сегодня голоса за и против в Овальном зале депутаты отдавали не только с профессиональной точки зрения.

Переписывать историю безнаказанно больше не получится. За попытки оправдать нацизм и превратить черное в белое предусмотрены конкретные меры – от официального предупреждения до запрещения деятельности и даже ликвидации организаций. Окончательно Палатой представителей 2 апреля принят первый в Беларуси нормативный правовой акт о защите персональных данных. Законопроект поступил в парламент еще в 2018 году, его актуальность, безусловно, подтвердили недавние события.

Доступ к личной информации белорусов, будь то номер телефона, семейное положение или прописка, предложено строго регламентировать, чтобы защитить людей от мошенников, экстремизма и буллинга. «Очень актуальная тема». В Беларуси принят законопроект о защите персональных данных