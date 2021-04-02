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Генпрокурор Беларуси: «Расширены основания уголовной ответственности за экстремистские проявления»

02 апреля 2021 18:11
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Новости Беларуси. В белорусском парламенте открылась весенняя сессия. Депутаты и сенаторы приступили к рассмотрению очередного пакета документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борьба с деструктивными силами и героизацией нацизма, работа СМИ и защита персональных данных белорусов. Это лишь часть вопросов. В целом работа пятой сессии отражает основные приоритеты VI Всебелорусского собрания.

Иван Кубраков: «Назрело изменение, потому что наш закон «Об органах внутренних дел» очень либерален»

Генпрокурор Беларуси: «Расширены основания уголовной ответственности за экстремистские проявления»-1

Переписывать историю безнаказанно больше не получится. За попытки оправдать нацизм и превратить черное в белое предусмотрены конкретные меры – от официального предупреждения до запрещения деятельности и даже ликвидации организаций.

Генпрокурор Беларуси: «Расширены основания уголовной ответственности за экстремистские проявления»-4

Законодательных лазеек не будет и у тех, кто в неспокойное для страны время нагонял на белорусов страх.

Генпрокурор Беларуси: «Расширены основания уголовной ответственности за экстремистские проявления»-7

В первом чтении приняты поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму.

Генпрокурор Беларуси: «Расширены основания уголовной ответственности за экстремистские проявления»-10

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Расширено понятие «экстремизм» за счет включения в него таких признаков, как совершение незаконных действий, посягающих на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя, общественную безопасность.

Дано новое определение экстремистским материалам, под которым предлагается признавать не только информационную продукцию, но и символику и атрибутику, предназначенные для осуществления экстремизма и его пропаганду.

Расширены основания уголовной ответственности за экстремистские проявления. В частности, впервые предусматривается ответственность за такие проявления экстремизма, как участие в экстремистском формировании, финансирование экстремистской деятельности, вербовка.

# Национальная безопасность # общество # Андрей Швед # Ксения Худолей # Фотофакт

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