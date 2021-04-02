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Иван Кубраков: «Назрело изменение, потому что наш закон «Об органах внутренних дел» очень либерален»

02 апреля 2021 17:44
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Новости Беларуси. В белорусском парламенте открылась весенняя сессия. Депутаты и сенаторы приступили к рассмотрению очередного пакета документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борьба с деструктивными силами и героизацией нацизма, работа СМИ и защита персональных данных белорусов. Это лишь часть вопросов. В целом работа пятой сессии отражает основные приоритеты VI Всебелорусского собрания.

Иван Кубраков: «Назрело изменение, потому что наш закон «Об органах внутренних дел» очень либерален»-1

Это укрепление суверенитета, стрессоустойчивости экономики и социальной стабильности.

Каких изменений ожидать, узнавала Ксения Худолей.

Поддержал седьмой созыв депутатов и целый ряд предложений, связанных с работой правоохранителей. Это изменения в законе «О массовых мероприятиях», «О госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и надзорных органов».

Иван Кубраков: «Назрело изменение, потому что наш закон «Об органах внутренних дел» очень либерален»-4

Так, определена понятная схема проведения любой акции – обязательное разрешение местных властей.

Иван Кубраков: «Назрело изменение, потому что наш закон «Об органах внутренних дел» очень либерален»-7

В ином случае действует прямой запрет публичных призывов к организации и проведению массовых мероприятий.

Иван Кубраков: «Назрело изменение, потому что наш закон «Об органах внутренних дел» очень либерален»-10

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Назрело изменение, потому что наш закон «Об органах внутренних дел» очень либерален. И если мы посмотрим на зарубежный опыт, то на сегодняшний день сотрудник правоохранительных органов любых, всех стран, в том числе и СНГ, конечно, полномочий у них намного больше. Все эти законопроекты, изменения в законы действующие направлены на укрепление национальной безопасности, обеспечение охраны общественного порядка и обеспечение безопасности наших граждан.

# Национальная безопасность # общество # Иван Кубраков # Ксения Худолей # Фотофакт

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