Иван Кубраков: «Назрело изменение, потому что наш закон «Об органах внутренних дел» очень либерален»

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Назрело изменение, потому что наш закон «Об органах внутренних дел» очень либерален. И если мы посмотрим на зарубежный опыт, то на сегодняшний день сотрудник правоохранительных органов любых, всех стран, в том числе и СНГ, конечно, полномочий у них намного больше. Все эти законопроекты, изменения в законы действующие направлены на укрепление национальной безопасности, обеспечение охраны общественного порядка и обеспечение безопасности наших граждан.