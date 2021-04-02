«Мы находимся на стабильном уровне по количеству случаев заражения». В Минске от коронавируса привились около 15 тысяч человек

Новости Беларуси. В Минске от коронавирусной инфекции привились около 15 тысяч человек. Прививки делают российским препаратом «Спутник V» и китайским Vero Cell, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вакцину получили медики, педагоги, соцработники, а также постояльцы социальных учреждений с круглосуточным пребыванием. Всего в планах до конца 2021 года привить не менее 60 % населения, а это более миллиона минчан. Массовая вакцинация населения запланирована на апрель.