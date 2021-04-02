«Мы находимся на стабильном уровне по количеству случаев заражения». В Минске от коронавируса привились около 15 тысяч человек
Новости Беларуси. В Минске от коронавирусной инфекции привились около 15 тысяч человек. Прививки делают российским препаратом «Спутник V» и китайским Vero Cell, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вакцину получили медики, педагоги, соцработники, а также постояльцы социальных учреждений с круглосуточным пребыванием. Всего в планах до конца 2021 года привить не менее 60 % населения, а это более миллиона минчан. Массовая вакцинация населения запланирована на апрель.
Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
По уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения города Минска в последнюю неделю отмечается тенденция к увеличению. Данный уровень заболеваемости является закономерным и соответствует нашим эпидемиологическим прогнозам. Перечни санитарно-противоэпидемических мероприятий разработаны еще в период первой волны и продолжают соблюдаться на текущий момент.
Павел Удот, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Мы находимся на стабильном уровне по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией. Мы видим, что где-то больше по сравнению с предыдущим месяцем, где-то меньше.
Профилактика коронавируса включает не только вакцинацию. Важно соблюдать масочный режим в общественных местах, особенно в канун предстоящих пасхальных праздников, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.
В столице еженедельно специалисты санитарно-эпидемиологической службы мониторят около 500 объектов. К административной ответственности на неделе уже привлекли более 10 должностных лиц за несоблюдение противовирусных мер.