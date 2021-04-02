Вводится определение «нацистские организации» и «пособники нацизма». Законопроект о недопущении реабилитации нацизма принят в первом чтении

Новости Беларуси. Борьба с деструктивными силами и героизацией нацизма, работа СМИ и защита персональных данных белорусов – такова повестка весенней сессии депутатов. 2 апреля в белорусском парламенте начался новый законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Овальном зале рассматривают 12 законопроектов. Многие из них связаны с последними событиями в стране. Так, к этому моменту приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму». Документ четко определяет понятия «экстремистская символика и атрибутика», а также «экстремистское формирование», расширяет термин «экстремизм» и «экстремистские материалы». Также в первом чтении принят законопроект «О недопущении реабилитации нацизма».

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Запрещается в Республике Беларусь героизация нацизма, финансирование героизации нацизма, деятельность организаций, включая иностранные, которые пропагандируют героизацию нацизма. Вводится впервые определение «нацистские организации» и «пособники нацизма». На Министерство внутренних дел в соответствии с проектом закона будет возложена функция координации деятельности по недопущению реабилитации нацизма.