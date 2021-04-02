«Очень актуальная тема». В Беларуси принят законопроект о защите персональных данных
Новости Беларуси. В белорусском парламенте открылась весенняя сессия. Депутаты и сенаторы приступили к рассмотрению очередного пакета документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Борьба с деструктивными силами и героизацией нацизма, работа СМИ и защита персональных данных белорусов. Это лишь часть вопросов. В целом работа пятой сессии отражает основные приоритеты VI Всебелорусского собрания.
Окончательно Палатой представителей 2 апреля принят первый в Беларуси нормативно-правовой акт о защите персональных данных. Законопроект поступил в парламент еще в 2018 году, его актуальность, безусловно, подтвердили недавние события.
Доступ к личной информации белорусов, будь то номер телефона, семейное положение или прописка, предложено строго регламентировать, чтобы защитить людей от мошенников, экстремизма и буллинга.
Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы должны защитить наших журналистов, наших госслужащих, наших простых граждан от слива информации. Это действительно очень актуальная тема. Поэтому данным законопроектом мы предусматриваем защиту этих данных – раз, второе – создание уполномоченного органа, который будет собирать, аккумулировать у себя все данные персональные, которые есть, и, соответственно, будет регулировать порядок этих данных: каким образом и кому их представлять, в каком объеме, в каком количестве.
Кроме того, он будет регулировать, кому какие данные в каком объеме собирать, в каком виде, то есть насколько эти данные нужны. Если это, допустим, налоговые – им вот эти данные, если это будут торговые сети – им определят, что это будут вот эти данные, не более того.
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