«Очень актуальная тема». В Беларуси принят законопроект о защите персональных данных

Окончательно Палатой представителей 2 апреля принят первый в Беларуси нормативно-правовой акт о защите персональных данных. Законопроект поступил в парламент еще в 2018 году, его актуальность, безусловно, подтвердили недавние события.

Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы должны защитить наших журналистов, наших госслужащих, наших простых граждан от слива информации. Это действительно очень актуальная тема. Поэтому данным законопроектом мы предусматриваем защиту этих данных – раз, второе – создание уполномоченного органа, который будет собирать, аккумулировать у себя все данные персональные, которые есть, и, соответственно, будет регулировать порядок этих данных: каким образом и кому их представлять, в каком объеме, в каком количестве.

Кроме того, он будет регулировать, кому какие данные в каком объеме собирать, в каком виде, то есть насколько эти данные нужны. Если это, допустим, налоговые – им вот эти данные, если это будут торговые сети – им определят, что это будут вот эти данные, не более того.

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