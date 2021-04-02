«Это глубоко в душе и сердце». О чём говорили участники форума молодых лидеров в Дубровенском районе?

Новости Беларуси. Дню единения народов Беларуси и России посвятили Форум молодых лидеров приграничья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 апреля в северном регионе встречали гостей из Смоленской области. Мероприятие объединило общественных деятелей, молодых руководителей и парламентариев. Какие проблемы обсуждает молодежь, узнал Виктор Пралич.

Молодежь двух стран, Беларуси и России, вот так по-дружески собирается уже во второй раз. Впервые встреча прошла в Витебске, но потом организаторы решили, что раз форум лидеров приграничья, то и пожимать друг другу руки стоит на приграничной территории – в Дубровенском районе. Место встречи скорбное для обоих народов – захоронение времен Великой Отечественной войны.

Виктор Пралич, корреспондент:

Мемориальный комплекс «Рыленки» был воздвигнут в 1973 году на месте крупного братского захоронения. Здесь покоются 10 тысяч советских солдат. Каждый 10-й из них – уроженец соседней Смоленской области.

С октября 1943-го по июнь 1944-го здесь проходили ожесточенные бои. И было положено начало освободительной операции «Багратион». Многие так и не узнали о Победе, но сегодня героизм земляков гордо чтит молодежь патриотическим проектом «Память сердца». Красные гвоздики и зажженные лампады к подножью мемориала от поколения, не знающего о войне и ценящего мир.

Наталья Байдо, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Данная площадка очень символичная, потому что мы еще раз имеем возможность вспомнить те страшные страницы нашей истории и рассказать также нашим братьям-россиянам, что происходило на нашей земле.

Анастасия Бышевская, член Общественной палаты Смоленской области (Россия):

Первостепенно сейчас для развития наших государств, для того, чтобы у нас было будущее, хранить память об этой великой войне. Для того, чтобы наши народы так же существовали и развивались дальше совместно, в дружбе. Мы действительно не просто соседи, мы родные друг другу люди.

С достижениями за 76 мирных лет Дубровенского района познакомили российских друзей на местном льнозаводе. Производство – флагман по переработке северного шелка в стране. История предприятия, цикл производства и условия работы сотрудников – основное в экскурсии по льнозаводу.

Елизавета Коралькова, студентка Смоленского государственного университета (Россия):

Я обязательно найду какую-то вещь изо льна белорусского, чтобы у меня была в гардеробе, чтобы я гордилась и знала, что я видела, как этот лен люди на заводе изготавливают.

Перспективы сотрудничества, патриотизм и, конечно, День единения наших народов стали ключевыми темами открытого диалога молодежи двух стран. Наши регионы – пример отношений. Уже более семи лет белорусско-российскую молодежь объединяют различные проекты. Начиналось все с водного сплава по общей реке Днепр. А сегодня дружба двух пограничных регионов вышла на государственный уровень. Дорожная карта расписана на два года вперед.

Евгений Захаренков, председатель Смоленской областной общественной организации «Российский союз молодежи» (Россия):

Это целая последовательность мероприятий и программ, которая нас объединяет глубоко. Это не просто посидели, а именно глубоко в душе и сердце.

Мария Кузнецова, студентка Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Россия):

Вместе мы сила. И нужно уважать, чтить традиции друг друга и держаться вместе.