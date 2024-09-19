Борьба с бедностью! Какие цели ставят перед собой участники «Женской двадцатки»?

Борьбу с бедностью объявили стратегической целью участники «Женской двадцатки». Заседание авторитетной международной организации состоялось на площадке IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. Активное участие в работе принимает делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики. Наталья Кочанова провела 19 сентября ряд двусторонних встреч – с российской коллегой Валентиной Матвиенко и вице-президентом Уганды Джессикой Алупо, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На тематических секциях звучали доклады наших экспертов. Подробнее о втором дне форума расскажет Ольга Масловская.

Стратегия, помноженная на мудрость. В исторических декорациях Таврического дворца мозговой штурм. Женщины-лидеры, ученые, парламентарии и представители бизнеса из 126 стран мира вместе ищут… Нет, не универсальные решения глобальных проблем. Те, что не навредят. Здесь нацелены на созидание.

Ольга Булавкина, депутат Сената парламента Казахстана:

Когда женщина руководитель, она более глубоко вникает в какие-то проблемы, она разворачивается лицом не только к маленьким детям, она может подойти к старикам, она может подойти к любому человеку, взять его за руку и понять суть того, что у него происходит в душе. И поэтому, мне кажется, когда женщина руководитель, когда женщина сегодня правит миром, она раскрывает свою душу этому миру.

Второй день форума у белорусской делегации расписан буквально по минутам. Ряд двусторонних встреч у председателя Совета Республики Натальи Кочановой. Разговор авторитетных женщин – это всегда про нестандартные подходы. Перспективы союзного строительства в год 25-летия подписания Договора о Союзе Беларуси и России – заглавная тема диалога с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В единстве сила – другого мнения в этих стенах нет. Наталья Кочанова провела встречу с Валентиной Матвиенко. Подробности.

Спикер Совета Республики также провела переговоры с вице-президентом Уганды Джессикой Алупо. Наталья Кочанова пригласила делегацию африканской страны посетить Беларусь с официальным визитом. Дипломатическим отношениям с этим государством без малого 30 лет. Уганда декларирует схожие нам принципы: на Евразийском женском форуме вице-президент Алупо призвала сообщество не допустить мировой войны. Беларусь также транслирует уважительную и миролюбивую повестку. Есть общие интересы и в сфере экономики, гуманитарного сотрудничества.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы говорили с вами о социально-гуманитарном сотрудничестве. У нас достаточно хорошо развита система здравоохранения, образования, культуры, поэтому мы с удовольствием готовы принимать на обучение вашу молодежь в наших высших учебных заведениях, в средних специальных учебных заведениях. Но это все можно будет обсудить в ходе наших встреч, которые мы, несомненно, должны пройти.

О благополучии женского населения планеты шла речь на заседании «Женской двадцатки». Открывая встречу, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала продолжить борьбу с бедностью. Для этого странам надо работать над сокращением разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами и развитием образовательных программ. Большой резонанс вызвала диалоговая площадка, посвященная теме сохранения семейных традиций и демографической безопасности. Пока в наших государствах сильны устои традиционного общества, закат грозит только Европе.

Ольга Масловская, корреспондент:

На разных языках о вечных ценностях. Евразийский женский форум – это, конечно, и культурный обмен. В городе на Неве идет презентация масштабного российско-белорусского художественного проекта. Кстати, придуманного женщинами.

Директор Русского музея в Санкт-Петербурге Алла Манилова и руководитель Национального художественного музея нашей страны Анна Кононова задумали и реализовали уникальную выставку «Россия – Беларусь. Пересечение судеб». В залах Мраморного дворца выставлены работы белорусских художников, которые прошли российскую художественную школу и чье искусство стало мировым достоянием.

Алла Манилова, директор Государственного русского музея (Россия):

Большая выставка, настоящая, относится к крупным выставкам и выставкам, где очень высок удельный вес того, что музейщики называют простым и понятным словом «шедевры», то есть работы первого ряда, крупнейших мастеров.

От развития промышленности до охраны здоровья. Работа тематических секций – самая напряженная часть форума. Обсуждают проблемные вопросы, делятся практикой внедрения новых технологий в разные сферы жизни. Опыт зарубежных коллег полезен Беларуси. Конечно, рассказываем о достижениях, но не забываем учиться. Только в этом случае возможно развитие.

Ирина Абельская, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я бы отметила доклады молодых специалистов, молодых врачей о волонтерском общественном движении «Волонтеры-медики». И мне кажется, что вот это направление в нашей стране необходимо развивать. Возможно, взять те самые лучшие наработки, которые сегодня есть в Российской Федерации, потому что реально, существуя с 2016 года, это движение сегодня приобрело высокую активность.