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Премьер-министры Беларуси и Казахстана провели переговоры

05 ноября 2025 07:58
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Отношения Беларуси и Казахстана носят характер стратегического партнерства и развиваются по восходящей. Это было подчеркнуто на встрече премьер-министров двух стран сегодня, 5 ноября, в Астане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Премьер-министры Беларуси и Казахстана провели переговоры-2

Александр Турчин общаясь со своим казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым, отметил, что несмотря на разделяющее нас расстояние, для Беларуси Казахстан является важнейшим экономическим партнером, вторым по товарообороту среди стран СНГ после России, а это значительные цифры. Объем взаимной торговли между нашими странами стабильно высок, но мы можем достичь еще большего – подчеркнул белорусский премьер. 

Сейчас переговоры продолжаются, но уже в расширенном составе. Стороны обсуждают возможные направления для углубления сотрудничества. Целый ряд соглашений и меморандумов будет подписан в рамках пятого заседания делового совета. Ставка на промышленную кооперацию. На территории Казахстана будут локализованы совместные с Беларусью производства.

# Беларусь-Казахстан # Казахстан # Международное сотрудничество

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