Лукашенко – главам ЦИК СНГ: особенно обращаем внимание на молодежь, их политическую грамотность
Руководителей избирательных органов стран СНГ принимают в эти дни в Беларуси. 19 сентября гости были приглашены во Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два года назад в Содружестве по инициативе Узбекистана был создан Консультативный совет из глав центризбиркомов. В разных странах они называются по-разному. Но всем одинаково приходится работать в условиях внешнего вмешательства. Период избирательных кампаний используется для расшатывания обстановки, в ход идут технологии «цветных» революций. Таким испытаниям подвергались все страны Содружества.
Главная миссия совета руководителей избирательных органов – создать территорию электорального суверенитета, в Беларуси, например, это понятие закреплено законодательно. Обмен опытом, выработка правил, гармонизация законодательства. На встрече обсудили и важнейший вопрос – повышение правовой и политической грамотности общества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Особенно на молодежь обращаем внимание. Здесь в поле зрения прежде всего политическая грамотность молодежи. Надо растолковывать, рассказывать людям, как мы будем жить после выборов. Молодежь является, и это не секрет, основным уличным орудием цветных революций. Поэтому особое внимание мы уделяем молодежи.
Именно на работу с молодежью нацелена площадка «Выбирай.БАЙ». Это одна из локаций Международного электорального форума, которые проходит в эти дни в Минске. Научное и экспертное сообщество, студенты и магистранты, представители государственных органов. На белорусской площадке обмениваются знаниями, опытом и идеями.
На форуме обсуждают вопросы безопасности и цифровизации избирательного процесса, участия гражданского общества в электоральных циклах и совершенствование механизмов наблюдения за выборами.
Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии России:
Цифровизация – это только один из важнейших элементов наряду с правильной кадровой политикой, созданием определенной атмосферы, скажем, с целым рядом других факторов, законодательство динамичное и адекватное и так далее. Тогда оно работает.
Нурлан Абдиров, председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана:
Очень важно доверие со стороны избирателей к избирательной системе и системе избирательных органов. Поэтому сегодня мы об этом говорили. В то же время то заявление, которое сейчас мы обсудили, был консенсус, мы как раз делали акценты на такие вопросы, как доверие, открытость, транспарентность этих выборов. И говорили об электоральном суверенитете, что тоже очень важно. Потому что в казахстанском законодательстве запрещено вмешательство в выборы, внешнее вмешательство. Это, в принципе, есть во всех цивилизованных странах.
Опыт нашей страны будет весьма полезен. Куда уже демократичнее, когда членов избиркома в Беларуси выбирают делегаты ВНС. Эта конституционная норма коснется команды избирательного органа новой каденции.
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