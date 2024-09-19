Лукашенко – главам ЦИК СНГ: особенно обращаем внимание на молодежь, их политическую грамотность

Руководителей избирательных органов стран СНГ принимают в эти дни в Беларуси. 19 сентября гости были приглашены во Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два года назад в Содружестве по инициативе Узбекистана был создан Консультативный совет из глав центризбиркомов. В разных странах они называются по-разному. Но всем одинаково приходится работать в условиях внешнего вмешательства. Период избирательных кампаний используется для расшатывания обстановки, в ход идут технологии «цветных» революций. Таким испытаниям подвергались все страны Содружества.

Главная миссия совета руководителей избирательных органов – создать территорию электорального суверенитета, в Беларуси, например, это понятие закреплено законодательно. Обмен опытом, выработка правил, гармонизация законодательства. На встрече обсудили и важнейший вопрос – повышение правовой и политической грамотности общества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Особенно на молодежь обращаем внимание. Здесь в поле зрения прежде всего политическая грамотность молодежи. Надо растолковывать, рассказывать людям, как мы будем жить после выборов. Молодежь является, и это не секрет, основным уличным орудием цветных революций. Поэтому особое внимание мы уделяем молодежи.

Именно на работу с молодежью нацелена площадка «Выбирай.БАЙ». Это одна из локаций Международного электорального форума, которые проходит в эти дни в Минске. Научное и экспертное сообщество, студенты и магистранты, представители государственных органов. На белорусской площадке обмениваются знаниями, опытом и идеями.

На форуме обсуждают вопросы безопасности и цифровизации избирательного процесса, участия гражданского общества в электоральных циклах и совершенствование механизмов наблюдения за выборами.

Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии России:

Цифровизация – это только один из важнейших элементов наряду с правильной кадровой политикой, созданием определенной атмосферы, скажем, с целым рядом других факторов, законодательство динамичное и адекватное и так далее. Тогда оно работает.