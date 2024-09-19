Доклад ОБСЕ о референдуме 2022-го в Беларуси был размещен ещё до единого дня голосования – Карпенко

Руководителей избирательных органов стран СНГ принимают в эти дни в Беларуси. 19 сентября гости были приглашены во Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два года назад в Содружестве по инициативе Узбекистана был создан Консультативный совет из глав центризбиркомов. В разных странах они называются по-разному. Но всем одинаково приходится работать в условиях внешнего вмешательства. Период избирательных кампаний используется для расшатывания обстановки, в ход идут технологии «цветных» революций. Таким испытаниям подвергались все страны Содружества.

В Беларуси каждый электоральный период – это еще и выбор исторического пути. Отказаться от социального государства, традиционной семьи, превратить страну в территорию мигрантов, а того еще хуже и полигон прокси-войны белорусы не хотят. Поэтому в ход идут политтехнологи манипулирования. Впрочем, эти методы борьбы за электоральную лояльность постоянно используют и в странах коллективного Запада.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

По итогам республиканского референдума 2022 года делался доклад ОБСЕ, он даже был размещен задолго до единого дня голосования на сайте ОБСЕ, ЦИКу поставили в вину, что ЦИК не организовал работу по внесению альтернативных позиций относительно тех изменений и дополнений, которые вносились в Конституцию. То есть они даже не удосужились почитать наше законодательство и сообразить, что ЦИК не инициирует какие-либо вопросы на референдуме. Но, опять же, это все западные штучки-дрючки. Партии либерального толка все идут на выборы с социальными лозунгами, которые, в общем-то, априори не соответствуют их политическим программам. Это своеобразное оболванивание избирателя. Сегодня трудно вообще понять идеологические платформы некоторых политических партий, которые к каждым выборам видоизменяются, и не только по названию, но и по каким-то политическим формулировкам, идеологическим аспектам.

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