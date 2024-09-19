Прямой эфир

Наталья Кочанова провела встречу с Валентиной Матвиенко

19 сентября 2024 14:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Союзное строительство в центре внимания парламентариев. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась со своей российской коллегой председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Двусторонняя встреча прошла на площадках IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова провела встречу с Валентиной Матвиенко-2

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:
В эти дни, когда идет наступление на наши национальные интересы, России и Беларуси, провокации, такое противодействие, попытки сдерживать наше развитие, объединение усилий России и Беларуси в рамках нашего Союзного государства является главным ответом нашим недругам.

Наша сила в единстве, подчеркнули спикеры. Беларусь и Россия сближаются по всем направлениям. Говорили о реализации 28 дорожных карт, соглашении на 2024-2026 годы. Обсудили и подготовку к Форуму регионов. 

# Беларусь-Россия

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси построят завод по производству сжиженного газа
19 сентября 2024 14:21

В Беларуси построят завод по производству сжиженного газа

Лукашенко – Пушилину: мы готовы сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с ДНР
19 сентября 2024 13:59

Лукашенко – Пушилину: мы готовы сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с ДНР

Президент: не бывает так, что из-за границы надавили – и мы начинаем шататься. Значит, есть и внутренние причины
19 сентября 2024 13:44

Президент: не бывает так, что из-за границы надавили – и мы начинаем шататься. Значит, есть и внутренние причины