Большой спа-комплекс, отличное питание и сервис. Почему санаторий «Ружанский» – лучшее место для отдыха?

А где же полюбоваться красотой экзотических растений? Где насладиться природой, где вдохнуть глоток свежего лесного воздуха? Конечно, в Брестской области. Изумрудная гавань рада каждому гостю. Там вы сможете отдохнуть не только душой, но и телом, глиняные ванны, гидромассаж, карбокситерапия – далеко не полный список лечебных процедур, который готов предложить своему постояльцу уже ставший легендарным санаторий «Ружанский». Чем еще уникален белорусский курорт, узнаем наших гостей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский», и Наталья Нашилова, начальник управления маркетинга и качества ОАО «Санаторий «Ружанский». Что изменилось в санатории «Ружанский» за 5 лет? Юлия Самусенко, ведущая:

Владимир Иванович, сразу хочется поздравить вас с профессиональным юбилеем. Вы уже в должности 5 лет. Наверное, «Ружанский» стал для вас настоящим домом. Расскажите, чем вы гордитесь?

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Да, действительно, как в советские времена были пятилетки, в этом году мы заканчиваем одну большую веху жизни нашего предприятия. За 5 лет проведена глубокая модернизация нашего санатория. Мы построили уникальный, не имеющий аналогов в республике комплекс, гибридное предприятие, предприятие-трансформер, сочетающее в себе три большущих направления. Это реабилитация, медицинское направление. Это спа-направление. И это классическое санаторно-курортное направление. Что было сделано практически? Можно выделить 5 этапов модернизации. Это модернизация инфраструктуры, территория санатория поменялась кардинальным образом. Это модернизация питания, модернизация лечебной базы, спа-комплекса. Модернизация номерного фонда. В общем-то, этот процесс идет непрерывно. Наверное, номерной фонд мы ремонтируем постоянно, потому что он изнашивается. В этом направлении мы стремимся все сделать таким образом, чтобы не было двух одинаковых номеров санатория, чтобы каждый раз наши гости, приезжая, попадали в новую историю, новую атмосферу. Но если остановиться пошагово на этих этапах, то это модернизация территории. Мы разделили взрослых и детей, мы сделали уличные кинотеатры, мы сделали амфитеатр – мини-копия витебского амфитеатра. Мы модернизировали пляжную инфраструктуру. Хочу отметить, что в этом году наш санаторий, наш пляж занял первое место в республике по благоустройству пляжной зоны. Это что касается территории. Мы модернизировали лечебную базу. Практически мы превратились в мощный реабилитационный центр сегодня. Мы модернизировали питание. Мы сделали лучшее питание среди всех санаториев. Это уникальное сочетание заказного меню со шведским столом. Параллельно мы сделали два уличных кафе: зимнее или летнее. Параллельно у нас построен ресторан. Кафе ресторанного типа, где, может, не совсем здоровое питание, но очень вкусное – польское, украинское, белорусское, русское, литовское. Все представлено в этом нашем кафе. Юрий Царев, ведущий:

Пять лет назад, наверное, санаторий выглядел иначе. Помните, что пришло вам в руки, тогда в каком виде все это находилось?

Владимир Карпечкин:

Поменяли структурно. Практически за эти годы поменялось все. Если мы принимали санаторий, у нас было несколько саун и бань буквально. То на сегодня аквазона санатория представлена 12 саунами и банями, шестью бассейнами, один из них на улице круглогодичный. В следующем году нам исполняется 20 лет, мы запланировали еще три уличных бассейна. То есть их станет уже 9. Какой санаторий республики может похвастаться? И все это в экосистеме Беловежской пущи. Четыре джакузи, одна из них на улице круглогодичная под открытым небом. Спа превратился в целый комплекс. Там у нас и рекреация всевозможная. Зимой у нас солнечная лужайка. Летом у нас снегогенератор. Можно летом в снежки поиграть. Массажные салоны. Проделана колоссальная работа. Сколько стоит отдых в «Ружанском»? Юлия Самусенко:

Не можем не спросить о ценах в санатории. Какой ценовой диапазон?

Наталья Нашилова, начальник управления маркетинга и качества ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Прибывание в «Ружанском» сопоставимо с затратами повседневной жизни. Проводим социально ориентированную ценовую стратегию. Стоимость у нас в сутки начинается от 74 рублей на одного человека, куда входит проживание, трехразовое питание, посещение спа-комплекса, тренажерного зала, культурно-развлекательная программа, а также несколько медицинских услуг. У нас, конечно, есть различные категории номеров, которые могут позволить себе и люди с более высоким достатком, и пенсионеры, ветераны. Также у нас начинается осень, начинается период скидок, самых низких цен. Поэтому для таких категорией, как ветераны, пенсионеры и инвалиды, «Ружанский» предоставляет скидку в размере до 20 %. Также большое внимание мы с 2020 года стали уделять такой категории наших граждан, как медицинские работники и члены их семей. Для данной категории у нас в «Ружанском» тоже будет действовать скидка, начиная с осеннего периода в размере 20 %. Забронировать путевочку можно либо онлайн, зайдя на наш сайт, либо позвонить в отдел бронирования. Отдел бронирования у нас работает круглосуточно. В любое удобное для вас время, в выходной день можете позвонить и забронировать путевку. Юрий Царев:

Каким будет новый туристический сезон?

Владимир Карпечкин:

Таким же активным, как и летний период. В общем-то, время летит быстро. На самом деле мы уже сегодня по принципу готовь сани летом думаем про Новый год, каким будет этот период. Уже составляется культурная, развлекательная программа, новогодняя. Хочу напомнить всем белорусам, что санаторий «Ружанский» – это родина белорусской снегурочки, если родина белорусского Деда Мороза – это Беловежская пуща. То мы здесь рядышком, в Ружанской пуще, которая является сегментом Беловежской пущи. Поэтому мы будем уже эту тему активно сейчас продвигать и рассказывать белорусам об этом. Наступает сейчас межсезонье. Мы становимся доступнее для наших граждан. Жизнь в «Ружанском» очень активная. У нас работают культурно-развлекательные мероприятия. Приезжают наши белорусские звезды, артисты. Поэтому у нас интересно круглый год. Мы внедрили такую концепцию, что лето в «Ружанском» не заканчивается даже зимой. Посмотреть на территорию санатория, все сшито переходами, буквально в тапках даже зимой люди из номера могут попасть куда захотят. Круглый год в «Ружанском» весело, интересно и полезно. Как добраться до санатория «Ружанский»? Юрий Царев:

Как добраться до санатория «Ружанский»?