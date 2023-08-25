«Внимание – дети». Водитель, не забудь включить ближний свет!

Новости Беларуси. Внимание – дети! Госавтоинспекция начинает сегодня специальное комплексное мероприятие, цель которого предупредить происшествия с участием несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с окончанием летних каникул и началом учебного года по 5 сентября транспортным средствам в светлое время суток необходимо двигаться с включенным ближним светом фар для привлечения внимания всех участников дорожного движения.

Александр Бруй, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Сотрудники милиции общественной безопасности, педагоги и родители объединят свои усилия по обеспечению безопасности несовершеннолетних. Запланирован ряд профилактических мероприятий для детей и подростков, которые напомнят им о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дороге. Особое внимание будет сосредоточено на проведение профилактической работы с родителями. Милиционеры посетят трудовые коллективы, разъяснят взрослым причины и последствия ДТП с участием детей. Напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних, ответственности за нарушение ПДД, а также необходимости личного примера правильного и безопасного поведения на дороге.

Безопасность детей превыше всего, напоминают в Госавтоинспекции. Сегодня же, 25 августа, по всей стране пройдет единый день безопасности дорожного движения, чтобы обратить внимание взрослых: школьные каникулы у юных участников дорожного движения заканчиваются, проблема их безопасности на дороге становится более актуальной.