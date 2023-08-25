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Лукашенко посещает Белорусский государственный университет

25 августа 2023 08:24
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 25 августа, приехал в главный вуз страны, где сегодня на совещании обсудят актуальные вопросы деятельности высшего учебного заведения. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера. 

Глава государства ознакомился с наработками. Президенту представили новый учебник по истории белорусской государственности.

Сообщается, что Лукашенко доложат о роли БГУ в системе высшего образования Беларуси, а также состоянии и перспективных направлениях развития университета. 

# Образование в Беларуси # общество

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