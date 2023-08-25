«Разобрались досконально». На Молодёжном форуме в Гродно обсудили предстоящую избирательную кампанию

Новости Беларуси. В Беларуси планомерно ведется подготовка к избирательной кампании. Впервые в стране в следующем году пройдет единый день голосования. Выбрать предстоит депутатов всех уровней. Практика для нас новая. Но с учетом разъяснительной работы, которая ведется на разных уровнях, стоит ожидать, что кампания пройдет в спокойном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предстоящее политическое событие – одна из тем, которую обсуждают в эти дни на первом Молодежном форуме профсоюзов в Гродно. Его формат включает не только круглые столы и диалоговые площадки, но и встречи с госслужащими, журналистами. Чтобы выборы прошли организованно и спокойно, необходимо понимать суть электоральной кампании. К тому же стоит быть готовыми к тому, что наши оппоненты снова предпримут попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси. Не допустить раскачивания страны и общества – требование Президента.

Павел Прецкайло, председатель Молодежного совета при главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома:

Очень важно понимать, что в структуре целого очень важна роль каждого механизма. Если ты результативен на своем месте, это всегда даст модель конечного результата. И в первую очередь, мы все должны понимать, мы работаем на командный результат и на благо страны.

Андрей Ярошевич, председатель Гродненского городского объединения профсоюзов:

У нас представитель Центризбиркома здесь была тоже и мы разобрали досконально, чем будет отличаться эти выборы, их отличия от предыдущих, то есть ребятам рассказали весь механизм проведения выборов. Потому что я уверен, и мы нацеливаем нашу молодежь на активность на этих выборах. На работу если не в участковых комиссиях, то наблюдателями. Чтобы они понимали и принимали активное участие в жизни нашей страны.