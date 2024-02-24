+1°С в Москве, +18°С в Афинах – какую погоду ждать в Европе?

Свежий климатический расклад по Европе! В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную с переменной облачностью погоду, столбик термометра в Париже покажет +9 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».

Ясно и малооблачно встретит новый день жителей Австрии. В Вене до +10 °С. Так же ясно и до +15 °С в Риме . Хмуро и ненастно в столице Испании. В Мадриде до 17 °С тепла.

Столицу Болгарии ожидает пасмурный день и 16 градусов со знаком плюс. В Анкаре также +16 °С и ясная малооблачная погода. Хмуро будет в Афинах и до +18 °С.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге продолжится череда холодных дней, там ожидается облачная без осадков погода и на 7 градусов выше нуля в дневное время суток. До +7 °С повысится температура воздуха в Вильнюсе, город накроют дожди. В Варшаве +11 °С, в столице преимущественно пасмурно. Хмуро и до 6 градусов выше нуля в Киеве. В Москве до +1 °С, погода при этом будет отмечена облачная, но без осадков.