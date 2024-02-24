Любят сухой воздух и перепады температур: как ухаживать за суккулентами?

Неприхотливые и в то же время очень красивые растения – суккуленты – также нуждаются в особом уходе зимой, рассказали в программе «Плюс-минус». Это растение, по сути, пустынное, поэтому есть два основных момента, которые нужно учитывать: они любят сухой воздух и перепады температур.

Выращивая суккуленты дома, достаточно хорошо проветривать помещения, не держать их во влажном месте, стараться обеспечить максимальный перепад дневной-ночной температуры и помнить, что заморозки они уж точно не любят. Палящее солнце – неотъемлемый атрибут любой пустыни, поэтому свет суккуленты любят. Лучше всего размещать их на южных, юго-восточных или юго-западных подоконниках. Если же окна выходят на северную сторону, скорее всего, понадобится дополнительное освещение. Что касается полива, зимой, в период покоя, поливать нужно реже: раз в месяц при температуре +10...+14 °С или раз в 2-3 месяца при температуре +6...+9 °С.

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