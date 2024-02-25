Для молодых избирателей, впервые участвующих в выборах, подготовили специальный подарок
Для некоторых единый день голосования – это первый опыт участия в электоральной кампании. Молодых избирателей на участках встречают с особым подарком. Это уникальное издание Конституции. Его вручают всем, кто достиг совершеннолетия в течение года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В их числе и Святослав Бабич. 18-летие он отпраздновал только вчера и уже сегодня пришел на избирательный участок, прямо к его открытию. Молодой человек хорошо представляет, за что отдал свой голос.
Святослав Бабич:
Каждый обязан проголосовать, и я пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать за свое будущее, будущее нашей необъятной Родины. Чтобы было у нас еще выше здравоохранение, чтобы дороги были у нас лучше.
К слову, на 694-м столичном избирательном участке, где проголосовал Святослав, явка молодежи очень высока. Участие в едином дне голосования там досрочно приняли более 2/3 из тех, для кого эти выборы первые в жизни.