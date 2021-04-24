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«Чтобы придать интерес молодёжи к изучению юриспруденции». В Минске прошёл финал правоохранительной олимпиады

24 апреля 2021 11:53
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Новости Беларуси. В Минске прошел финал правоохранительной олимпиады. В нем сошлись две команды вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы придать интерес молодёжи к изучению юриспруденции». В Минске прошёл финал правоохранительной олимпиады-1

С разрывом в 6 баллов юные правоведы из Академии МВД одержали победу над знатоками Академии при Президенте. Интеллектуальный поединок прошел в известном в формате – «Своя игра». Тематика – история и общая теория государства, административное и конституционное право. Срок полномочий парламента и количество вопросов на референдуме прошлых лет – то, на что участники отвечали досрочно. Олимпиада проводится не один десяток лет, но в таком формате – лишь во второй раз.

«Чтобы придать интерес молодёжи к изучению юриспруденции». В Минске прошёл финал правоохранительной олимпиады-4

Михаил Рудько, курсант факультета милиции Академии МВД Беларуси:
У нас было эссе, это как заочная. Потом уже два тура были дистанционных – наши четвертьфинал и полуфинал. Особых трудностей не было, поскольку дисциплины уже хорошо изучены. Профессорско-преподавательский состав у нас довольно сильный, и знания отличные нам дают.

«Чтобы придать интерес молодёжи к изучению юриспруденции». В Минске прошёл финал правоохранительной олимпиады-7

Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:
У нас, у юристов, очень много специализаций. И одна из них очень важная это правоохранительная составляющая. И поэтому для того, чтобы придать интерес молодежи к изучению юриспруденции именно с точки зрения правоохранения, мы решили выйти на республиканский уровень. Наша олимпиада состоит из двух частей. Первая часть проходит сейчас это олимпиада для курсантов и студентов первых и вторых курсов. Вторая часть, самостоятельная, будет проходить осенью. Это для курсантов и студентов третьих курсов.

«Чтобы придать интерес молодёжи к изучению юриспруденции». В Минске прошёл финал правоохранительной олимпиады-10

В 2021 году в общенациональном проекте участвовали 15 команд из 10 учреждений высшего образования Беларуси.

# Милиция Беларуси # общество # Михаил Рудько # Алексей Башан # Фотофакт

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