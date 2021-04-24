«Патриоты Беларуси» отправились в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник: едем реально поддержать людей

Новости Беларуси. В Гомельскую область – в зону отчуждения – держат 24 апреля путь «Патриоты Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они открывают сезон дальних автопробегов. Конечная точка маршрута – Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

Участники автопробега собрались ранним утром и выстроились в колонну из сотен машин. К слову, ряды «Патриотов» пополняются. Например, сегодня к автопробегу присоединились россияне и гости из Польши. Это свидетельство того, что чернобыльская трагедия коснулась каждого. Житель Польши на автопробеге «Патриотов Беларуси»: для меня это возможность показать белорусам, что поляки их поддерживают

Анастасия Барбарчук, участник автопробега:

В 1986 году совершилась эта трагедия. Я еще была ребенком, можно сказать, подростком. Хочу посетить это место со своими единомышленниками, со своей, можно сказать, другой семьей и пережить еще раз. Увидеть эти дома, почувствовать чувства тех людей, которые оставили это все.

Елена Воропаева, участник автопробега:

Едем реально поддержать тех людей, которые были участниками всего это – все это видели воочию, не так, как мы здесь. Нас, конечно, это тоже коснулось, но не в той степени, в которой коснулось тех людей, которые все-таки проживают там.

Это ужасное событие. Я знаю, что там взорвалось это все и много людей погибли. Это катастрофа для Беларуси. Стартовал автопробег с парковки одного из торговых центров на могилевской трассе. Эту колонну трудно не заметить. Неизменные атрибуты – государственные флаги и музыка с патриотическим подтекстом.