«Патриоты Беларуси» отправились в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник: едем реально поддержать людей
Новости Беларуси. В Гомельскую область – в зону отчуждения – держат 24 апреля путь «Патриоты Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они открывают сезон дальних автопробегов. Конечная точка маршрута – Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.
Участники автопробега собрались ранним утром и выстроились в колонну из сотен машин. К слову, ряды «Патриотов» пополняются. Например, сегодня к автопробегу присоединились россияне и гости из Польши. Это свидетельство того, что чернобыльская трагедия коснулась каждого.
Житель Польши на автопробеге «Патриотов Беларуси»: для меня это возможность показать белорусам, что поляки их поддерживают
Анастасия Барбарчук, участник автопробега:
В 1986 году совершилась эта трагедия. Я еще была ребенком, можно сказать, подростком. Хочу посетить это место со своими единомышленниками, со своей, можно сказать, другой семьей и пережить еще раз. Увидеть эти дома, почувствовать чувства тех людей, которые оставили это все.
Елена Воропаева, участник автопробега:
Едем реально поддержать тех людей, которые были участниками всего это – все это видели воочию, не так, как мы здесь. Нас, конечно, это тоже коснулось, но не в той степени, в которой коснулось тех людей, которые все-таки проживают там.
Это ужасное событие. Я знаю, что там взорвалось это все и много людей погибли. Это катастрофа для Беларуси.
Стартовал автопробег с парковки одного из торговых центров на могилевской трассе. Эту колонну трудно не заметить. Неизменные атрибуты – государственные флаги и музыка с патриотическим подтекстом.
Маршрут достаточно долгий. Первая остановка – Бобруйск. Там «Патриоты Беларуси» возложили цветы к братской могиле, после чего отправились в Хойники. Финальная точка – радиационно-экологический заповедник. Они побывают в отселенных деревнях, заброшенных домах и школах.
На воскресенье, 25 апреля, запланировано посещение Гомеля. В программе знакомство с производством на «Гомсельмаше», посещение дворцово-паркового ансамбля и на обратном пути – Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций.