Самое время для посадки плодовых и декоративных растений. Что важно успеть сделать садоводу в конце апреля?

Несмотря на похолодание, работы на приусадебных участках все прибавляется. Что же важно успеть сделать садоводу и огороднику в конце апреля? Сейчас самое хорошее время для посадки плодовых и декоративных растений, рассказали в программе «Плюс-минус».

Пора задуматься, если еще не приступили к этой работе, о будущем урожае картофеля и достать клубни на проращивание. Придёт ли в Беларусь долгожданное потепление? Какой погоды ждать в последнюю неделю апреля

Также необходимо поступить и с георгинами. Если их прорастить заранее, цветение наступит раньше и растение будет дольше радовать вас яркими красками.

Можно приступать в высадке культур в теплицы, а при устойчивых плюсовых температурах кое-что, например, лук, чеснок, укроп, петрушку, можно посеять и в открытый грунт.