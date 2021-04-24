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Самое время для посадки плодовых и декоративных растений. Что важно успеть сделать садоводу в конце апреля?

24 апреля 2021 14:36
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Несмотря на похолодание, работы на приусадебных участках все прибавляется.  

Что же важно успеть сделать садоводу и огороднику в конце апреля?  

Сейчас самое хорошее время для посадки плодовых и декоративных растений, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Самое время для посадки плодовых и декоративных растений. Что важно успеть сделать садоводу в конце апреля?-1

Пора задуматься, если еще не приступили к этой работе, о будущем урожае картофеля и достать клубни на проращивание.   

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Самое время для посадки плодовых и декоративных растений. Что важно успеть сделать садоводу в конце апреля?-4

Также необходимо поступить и с георгинами. Если их прорастить заранее, цветение наступит раньше и растение будет дольше радовать вас яркими красками.   

Самое время для посадки плодовых и декоративных растений. Что важно успеть сделать садоводу в конце апреля?-7

Можно приступать в высадке культур в теплицы, а при устойчивых плюсовых температурах кое-что, например, лук, чеснок, укроп, петрушку, можно посеять и в открытый грунт.   

Самое время для посадки плодовых и декоративных растений. Что важно успеть сделать садоводу в конце апреля?-10

Высеивают также холодостойкие цветочные культуры – васильки, настурцию, календулу, космею, скабиозу, маттиолу и бархатцы.

# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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