Посёлок Дружный. Как он выглядит и чего не хватает местным жителям

Стюша Тайм, блогер:

Сегодня судьба нас забросила в поселок Дружный Пуховичского района Минской области. Возведен он был в 1983 году для работников будущей атомной электростанции. В 2014 году Президентом Республики Беларусь близлежащий Руденск был объявлен городом-спутником Минска. В рамках реализации этого проекта развитие получил и поселок Дружный.

Сегодня в поселке проживают чуть более десяти тысяч жителей. Существующий жилищный фонд – 220 тысяч квадратных метров. В основном это пятиэтажные домики, но в будущем предусмотрено возведение таунхаусов и увеличение количества семи- и девятиэтажек.

Жилье строится. И много за последнее время. Много многодетным дают, садик сдается прекрасный. Сегодня жители Дружного работают в основном на ТЭЦ-5, на Заводе горного воска, на «Август-Бел», но трудовая миграция все же существует. Многие ездят на работу в близлежащие поселки либо в столицу.

Если б больше транспорта ходило на Руденск, было бы лучше.

Стюша Тайм:

Неподалеку от поселка находится трасса Р69, поэтому многие жители, которые работают, например, в Минске, предпочитают добираться до места работы на личном транспорте. Что касается общественного транспорта, то сообщение довольно неплохое: каждые 15-20 минут из Дружного в Минск отправляются маршрутки.

– Я езжу на машине. Завод не доставляет людей.

– На своем транспорте ездите?

– Ну, люди ездят кто на чем. Кто на своем, кто на маршрутных такси.

В настоящее время в Дружном функционируют одна школа и один детский сад, но поселок бурно развивается. В планах построить еще одну школу, и вот-вот будет сдан в эксплуатацию новый детский сад.

Стюша Тайм:

А теперь мое самое любимое – стройки. С нами сегодня Дмитрий Анатольевич, производитель строительных работ на данном объекте. Расскажите, что за объект строится у вас здесь.

Дмитрий Гвоздь, мастер:

Сейчас у нас строится детский садик в Дружном. Его планируется сдать летом этого года. Работы ведутся по графику, и 1 сентября дети пойдут в этот долгожданный детский сад.

Стюша Тайм:

Поликлиника в Дружном строилась с расчетом на обслуживание жителей при работающей атомной электростанции, поэтому большая часть огромного здания, к сожалению, пустует. Но с развитием поселка жители надеются, что поликлиника все-таки будет полностью восстановлена и заработает во всю мощь.

– Чего не хватает в Дружном для молодежи?

– У нас в поселке, наверное, не хватает развлечений. Поселок небольшой, и хотелось бы бильярд, боулинг или ФОК какой-нибудь, спортзал.

В рамках программы по развитию городов-спутников в Дружном увеличится объем жилья, построят торгово-развлекательные центры, объекты питания и бытобслуживания. К Дому культуры пристроят кинотеатр, а действующий открытый рынок преобразуют в крытый торговый центр.