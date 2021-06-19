«Больше подверглось воздействию молодое население». Как проходит третья волна коронавируса в Беларуси и ждать ли четвёртую?

Новости Беларуси. Одной только вакцинации против коронавируса будет недостаточно для борьбы с болезнью, поэтому общество должно быть осторожным и вести себя так, будто угроза вируса существует постоянно. Такое мнение высказал ведущий эксперт Всемирной организации здравоохранения. Что об этом думает гость программы «Большой город», первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Павел Удот? Юлия Алексеюк, ведущая:

Расскажите, какая обстановка сейчас в Минске? Как проходит третья волна коронавируса?

Павел Удот, первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Интенсивность третьей волны коронавирусной инфекции, по сравнению с предыдущей, не такая, как мы этого ожидали. Темпы роста меньше, чем это было осенью. Сегодня мы по количеству свободных мест, по уровню заболеваемости видим, что пошли потихоньку на спад. Юлия Алексеюк:

А благодаря чему это происходит? Почему она не такая яркая, как предыдущая? Павел Удот:

Во-первых, это опыт наших врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это сознательность населения Минска в части, касающейся соблюдения того же масочного режима, мер социального дистанцирования. Это и цикличность течения самой инфекции. Это сезонность данного заболевания. Все эти компоненты складываются в одно целое, которое показало, какая интенсивность сегодня. Юлия Алексеюк:

А есть какие-то особенности у тех, кто болеет коронавирусом именно в третьей волне?

Павел Удот:

Третья волна, если по общему уровню заболеваемости не такая, как вторая, то по тяжести и по возрасту, кого поражает, немножко поменялась. Большее количество пациентов находилось в состоянии средней и тяжелой степени, больше подверглось воздействию данной инфекции молодое население нашего города. Юлия Алексеюк:

Может быть, это связано с тем, что старшее поколение прививается более активно? Павел Удот:

Факторов, повлиявших на это, достаточно много. Возможно, и тот, который вы озвучили, потому что вакцинация дает эффект в части именно роста заболеваемости. «Никакие санкции здесь не нужны». Почему минчане стали хуже соблюдать масочный режим? Юлия Алексеюк:

Вы сказали о том, что третья волна уже не такая активная, идет на спад. Больницы Минска возвращаются к обычному режиму работы? Павел Удот:

Да, сегодня осталось шесть клиник, которые либо в полном режиме, либо не в полном, но оказывают помощь лицам с коронавирусной инфекцией. Часть клиник вернулась к нормальному режиму работы.

Юлия Алексеюк:

А для уже переболевших коронавирусом какие есть рекомендации? Как лучше восстанавливаться? Павел Удот:

Восстановление после коронавирусной инфекции должно быть не только физическим, но и психологическим, потому что человек, который думает, что его это не коснется и сталкивается с заболеванием, в первые три-четыре дня психологически ломается. Дальше, если он не видит улучшения состояния, психологически усугубляет себя еще больше. Поэтому это должно быть не только физическое восстановление – дыхательная гимнастика, медицинские реабилитационные меры. Здесь, в тяжелых случаях, иногда стоит обратиться к психологу – это очень поможет человеку. Юлия Алексеюк:

Какие прогнозы? Будет ли четвертая волна коронавируса? Павел Удот:

Никто никаких прогнозов дать не может, потому что все зависит от сезонности. Сейчас очень многое зависит от того, как пройдет кампания вакцинации. Наверное, осень нам покажет, будет четвертая волна либо ее не будет. Юлия Алексеюк:

Как опыт врачей позволяет сдерживать рост заболеваемости? Павел Удот:

Опыт наработан, и с каждым днем борьбы наши врачи становятся более квалифицированными в этом вопросе, потому что происходит процесс борьбы с данным заболеванием – не только внутренняя борьба внутри Минска, страны – мнениями о тех или иных путях оказания медицинской помощи доктора делятся между собой. В интернете, мессенджерах, иных площадках. Мнение, что-то новое доносится до специалистов в данной области, оно рассматривается для внедрения в клинических протоколах. Каждый компонент системы здравоохранения, лечения болезни, каждый ресурс, человек очень важен – слаженная работа всех звеньев позволяет не столько сдержать развитие волны, сколько уменьшить его последствия, чтобы люди не просто вернулись домой, а вернулись здоровыми, без последствий, чтобы родные встречали тех, с кем случилось такое несчастье. Это даже не назовешь работой – это труд медицинских работников, которые, начиная с 2020 года, практически не выходят из этого состояния борьбы с коронавирусной инфекцией, не уходят в отпуска, потому что понимают, насколько это важно, нужно всему населению нашей страны.