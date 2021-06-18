Анатолий Сивак про электродома: «Очень важно, чтобы такие предприятия заходили в существующий населенный пункт»
Новости Беларуси. Дома на электричестве как тренд на ближайшие годы. Как будет развиваться строительная отрасль страны, обсуждали накануне в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Регион сегодня лидер по строительству жилья в стране. Немало построено домов с электрической системой отопления и горячего водоснабжения.
Галина Буро изучила, насколько эффективно все это работает.
Систему электрического отопления и подогрева воды Иван Трасковский называет однозначным достоинством этого дома. Удобно, а главное, экономично. Многодетная семья переехала в новенький коттедж в агрогородке Луцковляны Гродненского района почти год назад. Иван получил жилье от местного хозяйства, где работает помощником заведующего фермой. Дому мечты не нарадуется. Да и до областного центра меньше 30 километров.
Иван Трасковский, житель агрогородка Луцковляны:
В эксплуатации хорошо, уютно, комфортно, озеро рядом – все устраивает, природа, воздух.
Возведение таких домов на одну семью и мини-таунхаусов в Гродненском районе начали год назад. Опробовали в агрогородке – практически все дома на электричестве там уже распроданы, сегодня целый квартал возводят в городе-спутнике Скиделе.
Галина Буро, корреспондент:
Кварталы таунхаусов очень популярны в Европе. Там их возводят даже в центре городов. Сегодня и у белорусов растет интерес к такому жилью по каркасно-щитовой и каркасно-панельной технологиям. По цене они обходятся трехкомнатной квартиры, но при этом жилец получает еще и земельный участок.
Электрическая система отопления и подогрева воды удешевляет строительство. Примерно на 60 рублей за квадратный метр. К тому же, идея перспективная с учетом строительства Белорусской АЭС. Хозяин жилья сам может включать и отключать систему, регулировать температуру, а заодно и свои расходы на тепло.
В Беларуси появится целый квартал из электродомов. Что рассказал владелец такого жилья?
Кварталы с таунхаусами продолжат возводить в пригороде. Только начнут вооружать их еще и системой рекуперации, чтобы коттеджи были полностью энергоэффективными. А скоро на электричестве появятся еще и новые многоэтажки в Гродно и в райцентрах. Успешный опыт Гродненской области учтут при строительстве домов и в других регионах. В целом же, в стране за эту пятилетку возведут более двух миллионов квадратных метров жилья на электричестве.
Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси:
Построили более 1 600 километров и реконструировали электрических сетей, напряжением 330 киловольт с реконструкцией соответствующих подстанций. Сегодня электроэнергия от атомной станции, она уже выработала около трех миллиардов киловатт-часов, она поступает во все регионы республики.
Под прием электричества для существующих домов в сельских населенных пунктах Беларуси реконструируют сети, уже удовлетворили 80 % заявок. Работу продолжат. А вот задача для строительных организаций – больше строить частных домов по приемлемым ценам, чтобы люди не возводили коттеджи с нуля и не делали ошибок, а могли купить качественный дом под ключ. В то же время, и для строительных организаций должны быть упрощены условия.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Для нас очень важно, чтобы такие предприятия заходили в существующий населенный пункт. Если вот мы проезжали, можете обратить внимание, есть там один, два, три, четыре дома жилых, потом между ними находится какой-то еще не ветхий, но уже с проблемами жилой дом, и видно, что туда, может, кто-то приезжает на выходной и так далее. Вот мы пытаемся сейчас, обсуждаем, чтобы сложить схему, когда туда придет юридическое лицо – строительная организация и предложит выкупить у хозяина этот дом, договориться о какой-то цене, и реализовать там такой проект, который мы сегодня видели в натуре и на картинке. И таким образом обновить облик населенного пункта, застраивая вот эти вкрапления более современным жильем и более качественным.
Положительно оценен и проект Гродно по уплотнению городской застройки, как и поручал Президент. Областной центр не растет вширь, а застраивается на существующих пустырях многоэтажками. Важный вопрос – комфортное дорожное сообщение. В Гродно завершают уникальный проект по реконструкции старого железнодорожного моста через Неман под автомобильный. Он станет частью нового большого кольца вокруг города, которое определит стратегию развития областного центра на ближайшие, как минимум, 50 лет. И ведь когда инфраструктура идет в ногу с ростом населенных пунктов – это большой плюс.