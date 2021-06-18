Анатолий Сивак про электродома: «Очень важно, чтобы такие предприятия заходили в существующий населенный пункт»

Новости Беларуси. Дома на электричестве как тренд на ближайшие годы. Как будет развиваться строительная отрасль страны, обсуждали накануне в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Регион сегодня лидер по строительству жилья в стране. Немало построено домов с электрической системой отопления и горячего водоснабжения. Галина Буро изучила, насколько эффективно все это работает. Систему электрического отопления и подогрева воды Иван Трасковский называет однозначным достоинством этого дома. Удобно, а главное, экономично. Многодетная семья переехала в новенький коттедж в агрогородке Луцковляны Гродненского района почти год назад. Иван получил жилье от местного хозяйства, где работает помощником заведующего фермой. Дому мечты не нарадуется. Да и до областного центра меньше 30 километров.

Иван Трасковский, житель агрогородка Луцковляны:

В эксплуатации хорошо, уютно, комфортно, озеро рядом – все устраивает, природа, воздух.

Возведение таких домов на одну семью и мини-таунхаусов в Гродненском районе начали год назад. Опробовали в агрогородке – практически все дома на электричестве там уже распроданы, сегодня целый квартал возводят в городе-спутнике Скиделе.

Галина Буро, корреспондент:

Кварталы таунхаусов очень популярны в Европе. Там их возводят даже в центре городов. Сегодня и у белорусов растет интерес к такому жилью по каркасно-щитовой и каркасно-панельной технологиям. По цене они обходятся трехкомнатной квартиры, но при этом жилец получает еще и земельный участок.

Электрическая система отопления и подогрева воды удешевляет строительство. Примерно на 60 рублей за квадратный метр. К тому же, идея перспективная с учетом строительства Белорусской АЭС. Хозяин жилья сам может включать и отключать систему, регулировать температуру, а заодно и свои расходы на тепло. В Беларуси появится целый квартал из электродомов. Что рассказал владелец такого жилья?

Кварталы с таунхаусами продолжат возводить в пригороде. Только начнут вооружать их еще и системой рекуперации, чтобы коттеджи были полностью энергоэффективными. А скоро на электричестве появятся еще и новые многоэтажки в Гродно и в райцентрах. Успешный опыт Гродненской области учтут при строительстве домов и в других регионах. В целом же, в стране за эту пятилетку возведут более двух миллионов квадратных метров жилья на электричестве.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси:

Построили более 1 600 километров и реконструировали электрических сетей, напряжением 330 киловольт с реконструкцией соответствующих подстанций. Сегодня электроэнергия от атомной станции, она уже выработала около трех миллиардов киловатт-часов, она поступает во все регионы республики.

Под прием электричества для существующих домов в сельских населенных пунктах Беларуси реконструируют сети, уже удовлетворили 80 % заявок. Работу продолжат. А вот задача для строительных организаций – больше строить частных домов по приемлемым ценам, чтобы люди не возводили коттеджи с нуля и не делали ошибок, а могли купить качественный дом под ключ. В то же время, и для строительных организаций должны быть упрощены условия.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Для нас очень важно, чтобы такие предприятия заходили в существующий населенный пункт. Если вот мы проезжали, можете обратить внимание, есть там один, два, три, четыре дома жилых, потом между ними находится какой-то еще не ветхий, но уже с проблемами жилой дом, и видно, что туда, может, кто-то приезжает на выходной и так далее. Вот мы пытаемся сейчас, обсуждаем, чтобы сложить схему, когда туда придет юридическое лицо – строительная организация и предложит выкупить у хозяина этот дом, договориться о какой-то цене, и реализовать там такой проект, который мы сегодня видели в натуре и на картинке. И таким образом обновить облик населенного пункта, застраивая вот эти вкрапления более современным жильем и более качественным.