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Полоса препятствий, пейнтбол и лазертаг. Как сейчас проходит главная игра советских пионеров?

18 июня 2021 20:38
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Новости Беларуси. Полоса препятствий, квизы и лазертаг. Финал республиканского конкурса «Зарница» проходит под Брестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полоса препятствий, пейнтбол и лазертаг. Как сейчас проходит главная игра советских пионеров?-1

Пять дней ребята, а это 140 школьников в возрасте от 9 до 14 лет, будут жить в полевых условиях и практически по военным порядкам. В 2021 году игры решили открыть накануне важной памятной даты 80-летия начала Великой Отечественной войны. Традиция проводить военно-патриотическую игру «Зарница» появилась еще в советское время. Сегодня она насыщена современными интерактивами и гаджетами. Но неизменным остается одно – патриотическое воспитание молодежи.

Полоса препятствий, пейнтбол и лазертаг. Как сейчас проходит главная игра советских пионеров?-4

Александра Ясонова, участница патриотической игры «Зарница»:
Я хочу себе доказать, что я могу что-то сделать: пробежать большую дистанцию, на скорость разобрать автомат, что это не только мужская часть, а я тоже могу это сделать, и я не слабый пол.

Полоса препятствий, пейнтбол и лазертаг. Как сейчас проходит главная игра советских пионеров?-7

Леонид Касинский, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
Они видят защитников отечества сегодняшнего дня. Они понимают, что военная служба это очень непросто. И к этому надо готовиться.

Полоса препятствий, пейнтбол и лазертаг. Как сейчас проходит главная игра советских пионеров?-10

Александра Гончарова, председатель Центрального совета общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»:
Программа очень насыщенная, и это одна из тех форм работы по патриотическому воспитанию, которая находит отклики в юных сердцах, потому что факты исторические, какие-то реконструкции мы преподаем в новом формате.

В заключительный день ребята отправятся в Брест, где в героической цитадели в ночь с 21 на 22 июня пройдет масштабный митинг-реквием.

# Конкурс # общество # Александра Гончарова # Леонид Касинский # Фотофакт

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