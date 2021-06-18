Полоса препятствий, пейнтбол и лазертаг. Как сейчас проходит главная игра советских пионеров?

Новости Беларуси. Полоса препятствий, квизы и лазертаг. Финал республиканского конкурса «Зарница» проходит под Брестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять дней ребята, а это 140 школьников в возрасте от 9 до 14 лет, будут жить в полевых условиях и практически по военным порядкам. В 2021 году игры решили открыть накануне важной памятной даты 80-летия начала Великой Отечественной войны. Традиция проводить военно-патриотическую игру «Зарница» появилась еще в советское время. Сегодня она насыщена современными интерактивами и гаджетами. Но неизменным остается одно – патриотическое воспитание молодежи.

Александра Ясонова, участница патриотической игры «Зарница»: Я хочу себе доказать, что я могу что-то сделать: пробежать большую дистанцию, на скорость разобрать автомат, что это не только мужская часть, а я тоже могу это сделать, и я не слабый пол.

Леонид Касинский, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси: Они видят защитников отечества сегодняшнего дня. Они понимают, что военная служба – это очень непросто. И к этому надо готовиться.

Александра Гончарова, председатель Центрального совета общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»:

Программа очень насыщенная, и это одна из тех форм работы по патриотическому воспитанию, которая находит отклики в юных сердцах, потому что факты исторические, какие-то реконструкции мы преподаем в новом формате.

В заключительный день ребята отправятся в Брест, где в героической цитадели в ночь с 21 на 22 июня пройдет масштабный митинг-реквием.