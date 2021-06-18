Прямой эфир

Председатель Барановичского райисполкома: как будет работать регион, так это скажется и на показателях Брестской области

18 июня 2021 20:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новые руководители в местной вертикали, посольствах и на крупнейшем фармацевтическом предприятии. Президент 18 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Председатель Барановичского райисполкома: как будет работать регион, так это скажется и на показателях Брестской области-1

Один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Брестской области – Барановичский район. На слуху у многих известные местные птицефабрики и агрокомбинаты. И вот у региона новый руководитель – Сергей Карпенко. В отрасли человек с опытом, ведь до назначения был председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.

Председатель Барановичского райисполкома: как будет работать регион, так это скажется и на показателях Брестской области-4

Сергей Карпенко, председатель Барановичского райисполкома:
Несмотря на то, что доля промышленности Барановичского района в целом в промышленности области крайне незначительна, но доля валовой продукции сельского хозяйства довольно-таки существенна. За прошлый год она составляла порядка 12,5 %. По памяти, за пять месяцев этого года это более 14 %. Как будет работать регион, соответственно, так это все значительно скажется и на показателях в целом Брестской области.

# Сельское хозяйство # общество # Сергей Карпенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Они не дрогнули перед трудностями». Иван Кубраков поздравил медперсонал госпиталя и поликлиники МВД
18 июня 2021 19:49

«Они не дрогнули перед трудностями». Иван Кубраков поздравил медперсонал госпиталя и поликлиники МВД

«Вы знаете район?» О чём Президент разговаривал с новым председателем Пинского горисполкома
18 июня 2021 19:38

«Вы знаете район?» О чём Президент разговаривал с новым председателем Пинского горисполкома

В Беларуси открыли национальную школу пилотов. Рассказываем, как туда можно попасть
18 июня 2021 19:27

В Беларуси открыли национальную школу пилотов. Рассказываем, как туда можно попасть