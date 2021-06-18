Председатель Барановичского райисполкома: как будет работать регион, так это скажется и на показателях Брестской области

Один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Брестской области – Барановичский район. На слуху у многих известные местные птицефабрики и агрокомбинаты. И вот у региона новый руководитель – Сергей Карпенко. В отрасли человек с опытом, ведь до назначения был председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.

Сергей Карпенко, председатель Барановичского райисполкома:

Несмотря на то, что доля промышленности Барановичского района в целом в промышленности области крайне незначительна, но доля валовой продукции сельского хозяйства довольно-таки существенна. За прошлый год она составляла порядка 12,5 %. По памяти, за пять месяцев этого года это более 14 %. Как будет работать регион, соответственно, так это все значительно скажется и на показателях в целом Брестской области.