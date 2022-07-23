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Больше 7 тысяч участников. Чем отметились «Вытокі» в Горках и кто забрал главный приз за квест?

23 июля 2022 18:06
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Новости Беларуси. Фестиваль «Вытокі» в Горках собрал больше 7 тысяч участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой ажиотаж вызвал олимпийский квест. Его участники, преодолев все испытания более чем в 20 видах спорта, могли получить беспроводную колонку. За модный гаджет боролись не только дети, но и взрослые.

Сколько калорий сгорело в этой жаркой гонке, знает Юлия Мычка.

Больше 7 тысяч участников. Чем отметились «Вытокі» в Горках и кто забрал главный приз за квест?-1

Многодетной семье Волковых из Горок сегодня пришлось изменить своему налаженному ритму жизни. Ради участия в нашумевшем олимпийском квесте даже самый младший ребенок, годовалая дочка, пропустила тихий час и вместо сладкого полуденного сна усердно отжималась. Такой спортивный напор не только ради главного приза. «Вытокі» дарят детям уникальную возможность в течение дня попробовать себя более чем в 20 видах спорта, среди которых есть очень редкие. Например, в стритболе или хоккее с шайбой.

Больше 7 тысяч участников. Чем отметились «Вытокі» в Горках и кто забрал главный приз за квест?-3

Андрей Волков, житель Горок:
Были уже на карате, были на подымании снарядов. И прошли сейчас здесь. Осталось как минимум 12.

Больше 7 тысяч участников. Чем отметились «Вытокі» в Горках и кто забрал главный приз за квест?-5

Чтобы спортивный азарт, который получили ребята во время состязаний, имел продолжение, на развитие спорта в Горках Национальный олимпийский комитет направил 100 тысяч рублей. Сертификат на такую сумму 23 июля был передан в торжественной обстановке.

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Больше 7 тысяч участников. Чем отметились «Вытокі» в Горках и кто забрал главный приз за квест?-7

Во второй половине дня участников спортивного праздника стало еще больше. Желающих пройти олимпийский квест не напугала даже 30-градусная жара, притом что многие из них приехали из удаленных уголков Могилевского региона. Оно и понятно, ведь пропустить мероприятие такого масштаба – значит многое потерять.

В Горках продолжается фестиваль «Вытокі». Как попробовать 20 видов спорта за один день?

Пока одни ребята только настраивались на старт, другие уже смогли финишировать. Всего за 32 минуты 15 спортивных точек прошел Андрей Старовойтов. Парень приехал из Мстиславского района в составе команды секции по гандболу и стал первым, кто услышит сладкую музыку победы из динамиков главного приза – беспроводной колонки.

Больше 7 тысяч участников. Чем отметились «Вытокі» в Горках и кто забрал главный приз за квест?-9

Андрей Старовойтов, победитель олимпийского квеста:
Я думаю, все из-за спорта. У меня выносливость хорошая, занимаюсь гандболом. Все мне понравилось, интересно. Было немного трудновато, но все равно я выиграл.

Больше 7 тысяч участников. Чем отметились «Вытокі» в Горках и кто забрал главный приз за квест?-11

На празднике себя презентовали и спортивные школы. К слову, в рамках фестиваля в Могилевской области открыли сразу две секции по волейболу. Одна из них будет растить будущих чемпионов в агрогродке Добрая Горецкого района. Для местных ребят это без преувеличения целое событие. Среди подарков от почетных гостей – спортивная форма и инвентарь.

Две секции по волейболу открылись в Горецком районе во время фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу»

Больше 7 тысяч участников. Чем отметились «Вытокі» в Горках и кто забрал главный приз за квест?-13

Елена Романова, директор Добровского учебно-педагогического комплекса детский сад  средняя школа:
У них глаза загорелись. Понимаете, это, наверное, самое важное. Вот столько внимания им постоянно сегодня уделяли. И они, мне кажется, будут достигать высоких результатов.

Больше 7 тысяч участников. Чем отметились «Вытокі» в Горках и кто забрал главный приз за квест?-15

В 2022 году фестиваль, который колесит по стране, уже посетили более 50 тысяч человек, а 20 тысяч ребят поучаствовали в спортивном квесте. Завершится праздник в Горках уже культурными мероприятиями. На главной сцене определят лучших молодых вокалистов, а после для зрителей выступят звезды белорусской эстрады. За час до полуночи городское небо раскрасят огни фейерверка.

# Фестиваль # общество # Андрей Волков # Андрей Старовойтов # Елена Романова # Фотофакт

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