В Горках продолжается фестиваль «Вытокі». Как попробовать 20 видов спорта за один день?

Новости Беларуси. Многолюдно 23 июля не только в столице, но и в Горках. Здесь проходит фестиваль «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мероприятиях уже приняли участие более 5 тысяч человек. В городе царит особая атмосфера. Каждый может найти себе занятие по интересам. Работают спортивные площадки, разнообразная культурная программа.

Главная площадь города превратилась в одну большую игровую зону, очень многолюдно. Известно, что праздник посетили более пяти тысяч человек. Такой ажиотаж вполне оправдан, ведь у гостей праздника есть возможность всего за один день попробовать более 20 видов спорта. Важно, что в спортивные активности можно включиться все семьей. А за свои усилия получить еще и приз.

Елена Остапкина, жительница Могилева:

Мы никогда не играли в хоккей. И вот попалась такая возможность. Мы решили сходить, попробовать поиграть, стояли в очереди. Мы уже прошли достаточно много, нам осталось всего семь штампиков получить. Мы надеемся очень выиграть приз.