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Украинцы могут получать паспорта Беларуси в упрощённой форме. Как живут и работают новоиспечённые белорусы?

23 июля 2022 18:04
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Новости Беларуси. В поисках мира и спокойствия. Украинцы стали чаще обращаться за помощью в получении белорусского гражданства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подписанный ранее Президентом Беларуси указ стал колоссальной поддержкой почти для 500 украинцев. Вскоре они смогут получить белорусские паспорта. С августа 2021 года процедуру упростили. Так, гражданство в нашей стране смогли получить уже более 4 тысяч украинцев.

Среди новых граждан – 33 семьи с детьми. Одна из них воспитывает шестерых малышей. Белорусские паспорта получат также двое ученых. Одному из них ученая степень присвоена в нашей стране.

Украинцы могут получать паспорта Беларуси в упрощённой форме. Как живут и работают новоиспечённые белорусы?-1

Вадим Коноплянко:
Здесь маршруты все знакомы. Все за 8 лет уже родные стали.

Вадим Александрович до переезда никогда не был в Беларуси. Бежал в нашу страну с одним рюкзаком, когда в его родной Донецк стали прилетать бомбы. Беларусь дала ему спокойную жизнь, возможности для развития – здесь он стал кандидатом биологических наук. Вот-вот выдадут белорусский паспорт.

Украинцы могут получать паспорта Беларуси в упрощённой форме. Как живут и работают новоиспечённые белорусы?-4

Вадим Коноплянко:
Мне повезло, что я попал в страну, которая абсолютно идентична ментально. Нет никакого языкового барьера. Вот мы с вами общаемся.

Оксана Семашко, корреспондент:
Схожая славянская душа. Мы понимаем друг друга.

Вадим Коноплянко:
Да. И что можно искать лучше, когда есть люди, которые вокруг тебя точно такие же. Могут оказать помощь, поддержать, посоветовать.

Украинцы могут получать паспорта Беларуси в упрощённой форме. Как живут и работают новоиспечённые белорусы?-7

Дмитрий Петров:
Когда приехал, сразу устроился в метрострой. Работаю на этом предприятии уже 13 лет. Начинал от рабочего. Начал строить эти станции, где мы сейчас находимся, на проспекте Дзержинского со станции «Грушевка» до «Малиновки». Живу рядышком со станцией «Петровщина». Фамилия – Петров. Вроде как станцию себе построил.

МВД Беларуси готово принять украинцев, которые хотят получить белорусское гражданство. Читайте здесь.

Украинцы могут получать паспорта Беларуси в упрощённой форме. Как живут и работают новоиспечённые белорусы?-10

Дмитрий Викторович переехал с женой и сыном в Беларусь из Луганской области в 2009-м. Родилась дочка. Понравилась страна, да и родные тоже здесь. Потом на Донбассе вспыхнул вооруженный конфликт. Луганская область стала неподконтрольна Украине, поэтому Петровы получили отказ от Киева на выписку из страны и получение белорусского гражданства. Благодаря указу, подписанному Президентом накануне, они обрели надежду. Паспорт они получат в упрощенном порядке.

Украинцы могут получать паспорта Беларуси в упрощённой форме. Как живут и работают новоиспечённые белорусы?-13

Дмитрий Петров:
Это как раз вчера у моей супруги день рождения, поэтому двойной праздник для нас. Мы очень благодарны, что все-таки дал добро наш Президент. Я называю «наш», потому что я все время за эту страну. Мне очень нравится. Здесь чисто, аккуратно, защищенность какая-то есть.

Украинцы могут получать паспорта Беларуси в упрощённой форме. Как живут и работают новоиспечённые белорусы?-16

О готовности помогать братскому народу кровом не раз заявлял Александр Лукашенко. Белорусское гражданство уже есть у немалого числа украинцев, которые в разное время, но всегда в страхе за свое будущее покидали родные дома. Всем, кто сегодня ищет спокойной и мирной жизни, открыта белорусская земля – вновь пообещал Президент на празднике в Александрии.

«Свая хатка – родная матка, а чужая – мачыха». Лукашенко на празднике в Александрии напомнил о ценностях белорусов. Подробности здесь.

# Государственная политика # общество # Оксана Семашко # Александр Лукашенко # Вадим Коноплянко # Дмитрий Петров # Фотофакт

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