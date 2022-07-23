«Любовь к этому делу». Свой 53-й сезон уборочной начал 74-летний комбайнёр из Брестской области

Новости Беларуси. В Беларуси в уборочную кампанию будут работать 7,5 тысячи комбайнов, из них более двухсот только сошли с конвейера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На юге страны экипажи уже приступают к массовой уборке. Так, в одном из хозяйств Брестской области комбайнер начал свой 53-й сезон. Кристина Протосовицкая знает, в чем секрет успеха 74-летнего механизатора.

Иван Дубина, механизатор сельхозпредприятия «Орепичи»:

Как говорят, нравится убирать хлеб. Помню еще в школьные годы Ивана Шамякина. Как он описывал, как срезает нож, как мотовило подает. Барабан молотит. Это был повод. А сейчас нравится. Не из-за денег, конечно. Любовь к этому делу.

Ему 74 года, и это его 53-й уборочный сезон. Механизатор Иван Дубина ни одного лета не может вспомнить без золотых колосков и штурвала своей рабочей лошадки. На своем веку он их видел немало – шесть агрегатов. Советские без кабины, немецкие с легким ходом, но малой мощностью, комбайн с пустым баком в 1990-е. И радость от первой, уже белорусской техники. Иван Никитич из того поколения белорусов, кого точно не обманешь заголовками и кто знает цену каждой капле пота аграриев.

Иван Дубина:

Обстановка мировая сложная. Мы свое дело делаем. На земле. Потому что, посмотришь, город, а кормить надо. Тот период, 1990-е годы, – это такое невероятное, но как-то выжили. Сейчас люди говорят: ой, плохо, тяжело. Они не видели плохого. Старые люди не говорят, что плохо. А молодежь думает, на компьютерах, на телефонах поднимут заработок, произведут что-то. Нет. На кого-то надеяться не надо. Как раньше было, куриные окорочка из Америки. До чего дошли. Плохо все было. Иметь свое надо. Даже в соседний колхоз поедем помогать – уже не то. Уже убыток, а нам прибыль. Логика примитивная, но есть. Первый раз на уборочную Иван Дубина пришел, чтобы помочь еще своим родителям. Так и остался на боевом посту в борьбе за хлеб. Дочки пошли по стопам отца – в семье два главных агронома.

Иван Дубина:

Сидеть – кости болят. Не очень приятно сидеть. Пока есть здоровье, надо работать. Не то что дети там не обеспечены – всего хватает. Но уборка есть уборка.

Со своего хлеба на столе начинается суверенитет любого государства. В стране это понимают все: от механизатора до руководящего звена. По оценкам Минсельпрода, 85 % полей в Беларуси сегодня в хорошем состоянии, увеличены и площади зерновых. Важно вовремя убрать.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Хозяйства Брестской области приступают к массовой уборке. В полях полные звенья комбайнов. Под жатву – более 400 тысяч гектаров. Рапс уже убран практически на половину, а в зерновых достигнуто 10 %. Темпы даже не с каждым днем, а часом нарастают. Урожайность выше прошлогодней. Убрать до последнего зернышка – точно не фигура речи. Да и про то, что сегодня каждый колосок на вес золота, кажется, аграриям даже не нужно напоминать.

Артем Яльницкий, главный агроном сельхозпредприятия «Орепичи»:

У нас строгий контроль. У нас и я проверяю, и помощники комбайнеров. Каждые два круга выходит помощник и проверяет, есть ли потери. Если есть, останавливаем комбайн, чистим, проверяем. Чтобы убрать как можно качественнее и без потерь. Все начинается с любви. С любви и уважения к своей земле – убежден Иван Никитич. Говорит, пришла пора поднапрячься.