«Уже открылись после этого школы». НОК выделил Горкам 100 тыс. рублей на развитие спорта
Новости Беларуси. Многолюдно 23 июля не только в столице, но и в Горках. Здесь проходит фестиваль «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мероприятиях уже приняли участие более 5 тысяч человек. В городе царит особая атмосфера. Каждый может найти себе занятие по интересам. Работают спортивные площадки, разнообразная культурная программа.
Чем еще удивляют организаторы праздника? Знает наш корреспондент Юлия Мычка.
Юлия Мычка, корреспондент:
Можно ли сыграть в хоккей в 30-градусную жару? Да, если вы не поленились и приехали в Горки на фестиваль «Вытокі». На главной площади стартовал второй день фестиваля. И открылся он марафоном подарков. Чтобы тот запал, тот спортивный азарт, который получают ребята во время состязаний, не пропал, на развитие спорта в Горках Национальный олимпийский комитет выделил сертификат на сумму 100 тысяч рублей.
Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
В некоторых местах уже открылись после этого школы. В частности, в Солигорске, в других городах. Где-то дети приобщились, поняли, что им понравилось, и тоже пошли в секции, которые уже открыты. Это же фестиваль районного масштаба, который поднимает то хорошее, что есть в районе. Люди многое узнают о районе, о том месте, где они живут, что-то новое. И гордятся этим.
В Горках продолжается фестиваль «Вытокі». Как попробовать 20 видов спорта за один день? Подробности здесь.