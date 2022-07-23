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«Уже открылись после этого школы». НОК выделил Горкам 100 тыс. рублей на развитие спорта

23 июля 2022 14:46
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Новости Беларуси. Многолюдно 23 июля не только в столице, но и в Горках. Здесь проходит фестиваль «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мероприятиях уже приняли участие более 5 тысяч человек. В городе царит особая атмосфера. Каждый может найти себе занятие по интересам. Работают спортивные площадки, разнообразная культурная программа.

Чем еще удивляют организаторы праздника? Знает наш корреспондент Юлия Мычка.

«Уже открылись после этого школы». НОК выделил Горкам 100 тыс. рублей на развитие спорта-1

Юлия Мычка, корреспондент:
Можно ли сыграть в хоккей в 30-градусную жару? Да, если вы не поленились и приехали в Горки на фестиваль «Вытокі». На главной площади стартовал второй день фестиваля. И открылся он марафоном подарков. Чтобы тот запал, тот спортивный азарт, который получают ребята во время состязаний, не пропал, на развитие спорта в Горках Национальный олимпийский комитет выделил сертификат на сумму 100 тысяч рублей.

«Уже открылись после этого школы». НОК выделил Горкам 100 тыс. рублей на развитие спорта-4

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
В некоторых местах уже открылись после этого школы. В частности, в Солигорске, в других городах. Где-то дети приобщились, поняли, что им понравилось, и тоже пошли в секции, которые уже открыты. Это же фестиваль районного масштаба, который поднимает то хорошее, что есть в районе. Люди многое узнают о районе, о том месте, где они живут, что-то новое. И гордятся этим.

В Горках продолжается фестиваль «Вытокі». Как попробовать 20 видов спорта за один день? Подробности здесь.

# Государственная политика в области спорта # общество # Виктор Лукашенко # Юлия Мычка # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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