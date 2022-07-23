«Уже открылись после этого школы». НОК выделил Горкам 100 тыс. рублей на развитие спорта

Новости Беларуси. Многолюдно 23 июля не только в столице, но и в Горках. Здесь проходит фестиваль «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мероприятиях уже приняли участие более 5 тысяч человек. В городе царит особая атмосфера. Каждый может найти себе занятие по интересам. Работают спортивные площадки, разнообразная культурная программа. Чем еще удивляют организаторы праздника? Знает наш корреспондент Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

Можно ли сыграть в хоккей в 30-градусную жару? Да, если вы не поленились и приехали в Горки на фестиваль «Вытокі». На главной площади стартовал второй день фестиваля. И открылся он марафоном подарков. Чтобы тот запал, тот спортивный азарт, который получают ребята во время состязаний, не пропал, на развитие спорта в Горках Национальный олимпийский комитет выделил сертификат на сумму 100 тысяч рублей.