МВД Беларуси готово принять украинцев, которые хотят получить белорусское гражданство

Новости Беларуси. В поисках мира и спокойствия. Украинцы стали чаще обращаться за помощью в получении белорусского гражданства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подписанный ранее Президентом Беларуси указ стал колоссальной поддержкой почти для 500 украинцев. Вскоре они смогут получить белорусские паспорта. С августа 2021 года процедуру упростили. Так, гражданство в нашей стране смогли получить уже более 4 тысяч украинцев.

Всего с февраля 2022 года в Беларусь прибыли более 40 тысяч украинцев. Свыше половины из них – транзитом через страны ЕС. Те, кто попал в список на получение белорусского гражданства, который Президент подписал накануне, считают себя счастливчиками. Это около 500 иностранцев, среди них – 114 детей и подростков. Большинство – граждане Украины.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Выполнение поручения Президента Беларуси органами внутренних дел продолжается, поэтому мы рекомендуем всем гражданам Украины, которые постоянно проживают на территории нашего государства, обращаться в органы внутренних дел с ходатайствами о приеме в гражданство Республики Беларусь, которые будут рассмотрены оперативно.

Оксана Семашко, корреспондент:

И это лучший способ для тех, кого подвергают опасности в Украине, наладить в Беларуси достойную жизнь. Ведь эта страна-соседка пусть и южная, но оттуда уже давно веет холодом.

На рассмотрении еще около тысячи обращений украинцев с просьбой официально стать белорусом.